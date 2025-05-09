الجمعة 2025-05-09 09:49 م
 

"منظمة فاونديشن": الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة

صورة ارشيفية للقوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمالي قطاع غزة
صورة ارشيفية للقوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمالي قطاع غزة
 
الجمعة، 09-05-2025 07:08 م

الوكيل الإخباري-   أكدت منظمة الامداد فاونديشن - جنوب إفريقيا أن الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة.

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وقالت المنظمة في بيان صحفي بشأن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تدعي أن بعض المنظمات تدفع مبالغ مالية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مقابل إسقاط المساعدات جواً في غزة أن الأردن لم يطلب منها دفع أي رسوم مقابل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة.


وأكدت المنظمة بشكل قاطع أنه لم يُطلب منها في أي وقت دفع أي رسوم من هذا النوع مقابل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة.


وتابعت المنظمة: "في الواقع، تُشارك منظمة الإمداد بنشاط في إرسال الطرود الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية الأخرى إلى قطاع غزة من خلال الإسقاط الجوي والقوافل البرية، دون أن تتحمل أي تكاليف مقابل خدمات الإسقاط الجوي. وتؤكد سجلاتنا المالية بشكل واضح أننا لم نقم بدفع أي مبالغ للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو لأي جهة أخرى مقابل إسقاط المساعدات الخاصة بنا جواً."
وبالنسبة للقوافل البرية قالت المنظمة بأنها تتحمل تكاليف النقل المتعلقة بالشاحنات التي تنقل المساعدات من الأردن إلى غزة، والتي تشمل تكاليف التخزين والنقل والتسليم. ويُعد ذلك إجراءً متعارفًا عليه وضروريًا لضمان إيصال المساعدات بسلاسة إلى المستفيدين.


وأكدت المنظمة على نقطتين أساسيتين فيما يتعلق بشراكتها مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن التعاون مع الهيئة أثمر عن نتائج إيجابية، حيث تم إيصال 100% من المساعدات إلى غزة دون أي قيود على المواد.


وتحدثت عن وجود خبرة طويلة وممتدة في العمل مع الجمعية في إيصال المساعدات عبر الطائرات العسكرية الأردنية إلى دول مثل تركيا، ليبيا، لبنان، والجزائر، وذلك دون دفع أي تكاليف نقل.

 
gnews

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