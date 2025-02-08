منظمة نقطة ضوء للتعليم تطلق أولى فعاليات " قطار الثقافة "

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الوكيل الإخباري- ضمن الاحتفالية باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية أطلقت منظمة نقطة ضوء للتعليم و بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية ( مجلة وسام للأطفال ) ووزارة التربية و التعليم "مبادرة قطار الثقافة" اضافة اعلان





وستنطلق أولى فعاليات القطار من مدرسة الباعج الثانوية المختلطة للبنات التابعة لمديرية تربية البادية الشمالية الغربية في محطته الأولى في محافظة المفرق و ذلك صباح يوم الاثنين الموافق 10-2-2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً برعاية وزير الثقافة و بحضور كوكبة من الفعاليات الرسمية والمجتمع المحلي .



وقطار الثقافة، هو رحلة ثقافية على مستوى الوطن، تنطلق من المفرق شمالا إلى العقبة جنوبا عبر الطريق الصحراوي، ومن العقبة جنوبا إلى اربد شمالا عبر طريق البحر الميت- الأغوار .



وخلال رحلتي الذهاب والإياب يتوقف القطار في (27) محطة و هي المدارس الأساسية و الثانوية المختلطة في المناطق الأقل حظا، تم اختيارها بالتعاون مع مديريات الثقافة ومديريات التربية في المحافظات.



و سيقام في كل محطة جملة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، منها محاضرات حول إنجازات الأردن في 25سنة من عهد الملك عبدالله ابن الحسين ، كما سيتم التطرق إلى موضوع الطفل و كيفية الاهتمام به من النواحي الثقافية في برامج وزارة الثقافة ، وسيكون للقراءات القصصية والشعرية و المحاضرات الثقافية النصيب الأكبر في جولات القطار ، إلى جانب تنفيذ عدد من مسرحيات الدمى في المدارس الأساسية .



و تحفيزاً للطلاب و الطالبات على حب القراءة والاطلاع و تثقيف أنفسهم ، فسيتم إهداء مكتبة كل مدرسة (50) قصة متميزة و (50) نسخة من مجلة وسام المتخصصة بالناشئة .



و من أهداف فكرة قطار الثقافة اكتشاف مواهب الطلبة و استقطاب المواهب في مجال كتابة القصة والقصيدة والخاطرة ؛ فسيتم اختيار مندوب أو مندوبة للمبادرة في كل مدرسة، يكون حلقة الوصل ما بين منظمة نقطة ضوء للتعليم والمدرسة الملتحقين بها ، لتزويد فريق مبادرة قطار الثقافة بإبداعات الطلبة ومساهماتهم لنشرها على صفحة المنظمة على Facebook و في الصحف الورقية و المواقع الالكترونية. كما سيخضع المندوبون الذين يتم اختيارهم لدورة صحفية تنظمها المنظمة في العطلة الصيفية وتنظيم ورشات عمل للتدريب على كتابة القصة القصيرة للطلبة المبدعين .



