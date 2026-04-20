منع شراء وبيع الأكفان في مستشفى الرمثا.. وإكرامية المغسل لا تتجاوز 20 دينار

الوكيل الإخباري - عمم مدير مستشفى الرمثا الحكومي عبدالعزيز الذيابات بمنع بيع وشراء الأكفان داخل المستشفى بالإضافة إلى عدم المبالغة بالمبلغ المدفوع كإكرامية للمغسل.

اضافة اعلان

ووفق كتاب رسمي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن التعميم حدد سقف أعلى للإكرامية التي يدفعها ذوي المتوفي للمغسل عند (20) دينار، وفي حال عدم وجود المبلغ يكتفي المغسل بالأجر والثواب من الله.

وشدد الكتاب على أن أي شكوى تصل بهذا الشأن سيتم التعامل معها من قبل إدارة المستشفى.

وتاليا الكتاب المتداول:







