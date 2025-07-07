الإثنين 2025-07-07 12:54 م
 

منع فعالية في وسط البلد بالعاصمة يوم الجمعة المقبل

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أرشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 12:05 م
الوكيل الإخباري- قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان، منع الفعالية التي دُعِي لإقامتها في منطقة وسط البلد يوم الجمعة المقبل.اضافة اعلان


وأوعز المحافظ للأجهزة المعنية بإنفاذ ذلك وفق أحكام القانون.
 
 
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