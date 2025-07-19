من الأحد وحتى الاربعاء.. تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفقًا للبلدية، اليوم السبت، أن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأوضحت، أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
وأشارت البلدية، إلى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنةً جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين.
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