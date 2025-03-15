من الأحد وحتى الخميس المقبل.. اعلان هام من إدارة الترخيص

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، من يوم الأحد حتى الخميس المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد.

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد باتجاه طريق اربد/ الحصن، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد، باستثناء الفحصين العملي والنظري.