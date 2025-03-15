 
السبت 2025-03-15 06:05 م
 




            

        








    

        

        

            من الأحد وحتى الخميس المقبل.. اعلان هام من إدارة الترخيص
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        05:28 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، من يوم الأحد حتى الخميس المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد.
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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد باتجاه طريق اربد/ الحصن، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد، باستثناء الفحصين العملي والنظري.

وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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