 
الأحد 2024-10-27 12:46 م
 

من الاثنين وحتى الأربعاء.. إعلان هام من إدارة الترخيص

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إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الأحد، 27-10-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة اربد، غدا الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك" في لواء الكورة.

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وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.


وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
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