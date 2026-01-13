من الرعاية إلى الاستقلال: صندوق الأمان يعزّز تمكين الأيتام في 2025

الوكيل الإخباري- اختتم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عام 2025 بسلسلة من الإنجازات النوعية التي جسّدت رؤيته المستمرة منذ تأسيسه عام 2006 في دعم وتمكين الشباب الأيتام فوق سن 18، ومرافقتهم في رحلتهم الأكاديمية وصولًا إلى الاستقلال والاستقرار والاعتماد على الذات في صورة تجمع العطاء، التمكين، وبناء الأثر المستدام.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير الإنجازات السنوي للصندوق، استطاع الصندوق خلال عام 2025 من تأمين تكلفة الفصل الدراسي الثاني لـ 762 شابًا وشابة، إضافةً إلى تغطية المصروف الشهري والسكن لمدة شهر لشباب الصندوق من خريجي دور الرعاية، وذلك من خلال حملة رمضان 2025 "س من الناس"، التي ركزت على مفهوم العطاء الصامت وحققت انتشارًا واسعًا على المنصات الرقمية.



وشهد الربع الثالث من العام انضمام 115 شابًا وشابة جدد إلى عائلة الأمان من خريجي دور الرعاية ومن مختلف محافظات المملكة، عبّروا عن طموحاتهم تحت شعار "إنت سندي كمّل معي المشوار"، في صورة تعكس الشراكة الحقيقية بين الصندوق والمجتمع في صناعة مستقبل أكثر أمانًا للشباب الأيتام.



وفي إطار تعزيز التمكين إلى جانب الدعم التعليمي، أطلق الصندوق برنامج إطار الكفايات (SIDE)، وهو إطار تدريبي متكامل يضم 75 كفاية تغطي الجوانب الاجتماعية والشخصية والرقمية والاقتصادية، استفاد منه 49 شابًا وشابة من مختلف محافظات المملكة، وارتفعت جاهزيتهم بنسبة 82 بالمئة.



ونظم الصندوق خلال العام الماضي سلسلة تدريبات مكثفة، تضمنت موضوعات محورية شملت أسس استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والثقافة المالية، وكتابة السيرة الذاتية الاحترافية، والتحضير لمقابلات العمل، وتنمية الذكاء العاطفي والتعامل مع التحديات، بما يعزز جاهزية الشباب للانتقال بثقة إلى سوق العمل وبناء مستقبلهم باستقلالية.



وعلى صعيد الابتكار والتعلم التطبيقي، نظم الصندوق بالتعاون مع شركائه برامج متخصصة في صناعة الألعاب، شارك فيها 12 شابًا وشابة من مستفيدي الصندوق، نجح 90 بالمئة منهم في تطوير مشروعات ألعابهم الأولى، كما شارك 41 شابًا وشابة في ورشات ريادة الأعمال، وتمكن 76 بالمئة منهم من تطوير أفكارهم وبناء خططهم الأولية.



وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، واصل الصندوق تنفيذ مبادرات مبتكرة لإشراك مختلف فئات المجتمع في دعم رسالته، من أبرزها مبادرتا "الكرسي الفارغ" و"كرة الثلج"، اللتان أكدتا أن العطاء لا يرتبط بعمر أو فئة محددة، وشارك من خلالها أكثر من 140 طالبًا متطوعًا من 9 مدارس في دعم تعليم 11 مستفيدًا من شباب الصندوق.



وفي إنجاز وطني يعكس الحرص على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيزها كمسار مستدام لإحداث الأثر المجتمعي، حصل الصندوق على المركز الثاني في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة عن فئة "أفضل مشروع تطوعي للمؤسسات غير الربحية" عن مبادرة "الكرسي الفارغ"، التي أسهمت في تحويل العمل التطوعي لطلبة المدارس من الصفين الحادي عشر والثاني عشر وطلبة الجامعات إلى مساحة ابتكار ومسؤولية اجتماعية مباشرة تسهم بتأمين تكلفة التعليم الجامعي لشباب الأمان.



كما ابتكر الصندوق برنامج "ساعات الأمان"، الذي يمنح موظفي المؤسسات والشركات وسيلة بسيطة ومنتظمة لدعم تعليم الشباب الأيتام عبر الاقتطاع الشهري بمبلغ التبرع، ليغطي ساعة دراسية أو مادة أو فصلا دراسيا أو حتى سنة دراسية، ما يحوّل العطاء من نية مؤجلة إلى التزام شهري يضمن استمرارية الدراسة دون انقطاع.



وأسفر البرنامج عن انضمام 13 شركة من مختلف القطاعات، ومشاركة نحو 700 موظف أسهموا بشكل مباشر في دعم 10 شباب من مستفيدي الصندوق.



ونظم الصندوق في محافظة العقبة جلسات توعوية سلطت الضوء على رسالته ودوره في دعم وتمكين الشباب الأيتام، بهدف توسيع نطاق أثره ليشمل عددًا أكبر من شباب المحافظة.



كما أُطلق برنامج تدريب وتأهيل الشباب الأيتام في العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبمشاركة شركة تطوير العقبة في مراحله الأولى، ومن المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2026، ليشكل مسارًا عمليًا يفتح آفاقًا مهنية تقود إلى فرص عمل مستدامة للشباب الأيتام.



وشهد العام الماضي لقاءً مع جلالة الملكة رانيا العبدالله، اطّلعت خلاله على أثر برامج الصندوق في محافظة معان، ضمن متابعة الجهود المبذولة في تمكين الشباب الأيتام تعليميًا ومهنيًا، حيث بلغ عدد المستفيدين في المحافظة منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام الماضي نحو 279 شابًا وشابة، أنهى 196 منهم تعليمهم بنجاح ضمن برامج الدعم التعليمي والتأهيل المهني التي ينفذها الصندوق.



واختتمت إنجازات الصندوق خلال العام بتخريج 160 شابًا وشابة من مستفيدي الصندوق، بعد أن أكملوا مسيرتهم التعليمية بدعم مستدام، ما يعكس انتقال المستفيدين من مرحلة الدعم إلى التمكين.

وأعلن الصندوق خلال حفل التخريج، دخول 22 بالمئة من الخريجين إلى سوق العمل مباشرة، فيما سيبدأ 5 بالمئة منهم الدراسات العليا ضمن برامج الماجستير أو التجسير.



يُذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تأسس كمؤسسة غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، بهدف تمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن 18 عامًا، ومساندتهم في استكمال تعليمهم الجامعي أو المهني، إضافة إلى تقديم دعم معيشي ونفسي متكامل وبرامج تطوير ذاتي قائمة على منهاج (SIDE).



وتمتد برامج الصندوق لتشمل الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، من خلال منح تعليمية وفرص تطوير ذاتي وفق معايير واضحة.