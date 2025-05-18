من المدارس إلى الجمعيات .. 9 فعاليات لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع

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الوكيل الإخباري- نظّم قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الأسبوعين الماضيين 9 محاضرات ولقاءات توعويّة، بهدف مواصلة التعريف بعمل الهيئة وتعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية. اضافة اعلان





وعقدت الهيئة 3 لقاءات مع عدد من موظفي وزارة الداخلية، والثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية، ومحاضرتين توعويتين في مديريتي أشغال كفرنجة، والتنمية الاجتماعية في محافظة عجلون، ولقاءين في جمعية سلوان الخيرية في وادي السير، والجمعية الخيرية الشركسية، كما عقدت محاضرتين تثقيفيتين لطلبة مدرستي سعود القاضي الثانوية للبنين في محافظة المفرق، وأديب وهبة الثانوية للبنين في مدينة السلط.



واستعرضَ المشاركون من الهيئة خلال المحاضرات واللقاءات، مهام الهيئة واختصاصاتها، وكيفية تعاملها مع القضايا الواردة إليها، وآلية تقديم الشكاوى والإخبارات عن حالات الفساد، والقنوات التي تُتيحها للمواطنين للتواصل معها، موضّحين معايير النزاهة الوطنية ومؤشر النزاهة الوطني.