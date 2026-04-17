من الميدان إلى المنصات الرقمية شباب كلنا الأردن يحتفون براية الوطن

الوكيل الإخباري- ارتسمت في مختلف محافظات المملكة مشاهد وطنية عكست عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية مع إطلاق هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سلسلة فعاليات ميدانية ووطنية واسعة احتفاءً بيوم العلم الأردني تحت شعار علمنا عالٍ.

وشهدت مقرات الهيئة والساحات العامة في المحافظات حراكاً شبابياً لافتاً عكس وعي الشباب بأهمية الرموز الوطنية ومكانة العلم الأردني بوصفه عنواناً للسيادة والوحدة والاعتزاز الوطني.

