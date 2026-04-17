من الميدان إلى المنصات الرقمية شباب كلنا الأردن يحتفون براية الوطن

الجمعة، 17-04-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري-   ارتسمت في مختلف محافظات المملكة مشاهد وطنية عكست عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية مع إطلاق هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سلسلة فعاليات ميدانية ووطنية واسعة احتفاءً بيوم العلم الأردني تحت شعار علمنا عالٍ.
وشهدت مقرات الهيئة والساحات العامة في المحافظات حراكاً شبابياً لافتاً عكس وعي الشباب بأهمية الرموز الوطنية ومكانة العلم الأردني بوصفه عنواناً للسيادة والوحدة والاعتزاز الوطني.

ونفذت فرق العمل والمتطوعون خطة ميدانية شملت توزيع الأعلام الأردنية على المواطنين والسائقين في الميادين الرئيسية إلى جانب إطلاق مبادرات فنية تضمنت رسم جداريات تجسد تاريخ العلم الأردني ودلالاته الوطنية فضلاً عن فعاليات رقمية تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي بما عزز وصول رسالة المناسبة إلى مختلف فئات المجتمع

 
 


العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة

أخبار محلية العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة

"صبّار وعَلم".. بلدية الهاشمية الجديدة تبتكر رمزًا وطنيًا للصمود والانتماء

أخبار محلية "صبّار وعَلم".. بلدية الهاشمية الجديدة تبتكر رمزًا وطنيًا للصمود والانتماء

انطلاق برنامج الإرشاد والتدريب المهني في الشونة الشمالية

أخبار محلية انطلاق برنامج الإرشاد والتدريب المهني في الشونة الشمالية

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي في العقبة

أخبار محلية وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي في العقبة

أخبار محلية اتحاد الكتّاب والأدباء يحتفي بيوم العلم بمشاركة عربية

مديرية شباب العقبة تحتفي بيوم العلم الأردني

أخبار محلية مديرية شباب العقبة تحتفي بيوم العلم الأردني

عراقجي يعلن فتح مضيق هرمز كليًا خلال فترة وقف إطلاق النار

عربي ودولي عراقجي يعلن فتح مضيق هرمز كليًا خلال فترة وقف إطلاق النار



 
 






