من هارموني العربي إلى فانتازيا الأندلس.. تناغم الأصوات يضيء مسرح الهيبودروم في جرش

الوكيل الإخباري- في مشهد موسيقي جمع عبق التراث وروح التجديد، أضاء مسرح الهيبودروم أمسية فنية استثنائية، جمعت تجربة الغناء الكورالي مع سحر الفنون الأندلسية عبر مشاركة كورال هارموني العربي وعرض فانتازيا الأندلس في لوحة إبداعية عكست تنوع الموسيقى العربية وانفتاحها على الثقافات العالمية.

اضافة اعلان



ويُعد كورال "هارموني العربي" من أبرز مشاريع الغناء الكورالي الشبابية في مصر، إذ يقدم تجربة موسيقية تعتمد على فن الغناء الكورالي الجماعي والتوزيعات الحديثة للأغنية العربية، من خلال أداء مجموعة من الأعمال الغنائية بأسلوب يتسم بتناغم الأصوات وتعدد الطبقات الموسيقية، مقدماً رؤية فنية معاصرة حافظت على روح الأغنية العربية وأبرزت جماليات الأداء الجماعي.



وتأسس الكورال عام 2022 في جامعة عين شمس، ويضم نخبة من الأصوات الشابة التي تقدم الأغنية العربية بأسلوب كورالي حديث، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يحقق حضوراً لافتاً في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية داخل مصر وخارجها.



وتنوّعت فقرات الحفل بين الأغنيات الوطنية الأردنية والأعمال المستوحاة من التراث الموسيقي لمختلف المحافظات الأردنية، في لوحة غنائية جسدت التنوع الثقافي للمملكة، وأبرزت ثراء الموروث الفني الأردني ووحدة الهوية الوطنية رغم اختلاف البيئات واللهجات.



وأطلّت فرقة "فانتازيا الأندلس" بقيادة المايسترو بسام شليطا لتأخذ الحضور في رحلة استعراضية تحاكي أزهى عصور التمازج الحضاري ،وقدمت الفرقة عرضاً موسيقياً بصرياً يبني جسراً حوارياً بين الأصالة والمعاصرة، حيث التقت ألحان الموشحات والتخت الشرقي بعمق الفلامنكو والإيقاعات الغربية العالمية، في مزيج مبهر تجاوز حدود المكان ليحاكي أسلوب الفن العابر للثقافات.



واكتملت ملامح العرض بالفنون الاستعراضية واللوحات الراقصة والمؤثرات البصرية التي استحضرت روح التراث الأندلسي برؤية عصرية متجددة إلى جانب المزج الموسيقي بين الشرق والغرب. وعكس هذا الأداء قدرة الموسيقى على تجاوز الحدود الثقافية من خلال لغة فنية مشتركة جمعت بين الموروث العربي والتجارب العالمية.



وشكلت مشاركة كورال "هارموني العربي" وعرض "فانتازيا الأندلس" لوحة موسيقية متكاملة جمعت بين جماليات الغناء الجماعي وروح الفنون الأندلسية، مؤكدة قدرة الموسيقى العربية على التجدد والتواصل مع مختلف الأجيال والثقافات.