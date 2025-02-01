من هم المتوفون بحادث الاغوار الجنوبية ؟

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة 3 اشخاص اثر حادث سير مؤسف وقع يوم امس في الاغوار الجنوبية .



ونعى مقربون الشاب محمد زطيمه والشاب شاكر الحويطات مستذكرين طيب خلقهما وحسن اثرهما



كما نعى عيسى الخوالدة فلذة كبده مصعب والذي وافته المنية بذات الحادث الأليم مشيرا بانه سيتم الصلاة عليه بعد ظهر اليوم السبت في الكتة -جرش



وكان قد افاد مصدر امني بوقوع حادث تدهور لمركبة مساء الجمعة نتج عنه 3 وفيات واصابة 4 اخرين .

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