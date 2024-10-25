من هم المتوفون بحادث السلط ؟

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة ٤ أشخاص إثر حادث سير مؤلم وقع على طريق شارع الستين - السلط مساء يوم أمس الخميس.

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ونعى أقارب المتوفين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الشاب مراد البوات الذي فارق الحياة بالحادث الأليم.



وكان شقيقه في منتصف الشهر الحالي قد هنأه بقدوم مولوده.



كما نعى نشطاء مواقع التواصل الشاب سالم الرقيدي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بذات الحادث.

وقال مقربون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل إن الحادث الأليم أودى بحياة ازدهار الشبانات وابنتها عنود هويمل.



وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام قد أفاد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الستين - السلط تسبب بوفيات وإصابات.



































