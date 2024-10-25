من هم المتوفون بحادث السلط ؟

ونعى أقارب المتوفين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الشاب مراد البوات الذي فارق الحياة بالحادث الأليم.
وكان شقيقه في منتصف الشهر الحالي قد هنأه بقدوم مولوده.
كما نعى نشطاء مواقع التواصل الشاب سالم الرقيدي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بذات الحادث.
وقال مقربون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل إن الحادث الأليم أودى بحياة ازدهار الشبانات وابنتها عنود هويمل.
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام قد أفاد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الستين - السلط تسبب بوفيات وإصابات.
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