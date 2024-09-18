من هم الوزراء الجدد بحكومة جعفر حسان؟

الوكيل الإخباري-دخل مجلس الوزراء في حكومة جعفر حسّان وزراء يستلمون الحقائب الوزارية الوزارة لأول مرة.
عبد الحكيم العتوم وزيرا للمالية
سامي سميرات وزيرا للاتصال الرقمي والريادة
مصطفى الرواشدة وزيرا للثقافة
عبدالله العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
خير أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام
ويزن شديفات وزيرا للشباب
فياض القضاة وزير دولة للشؤون القانونية
-
أخبار متعلقة
-
901 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم
-
5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة
-
الملك يلتقي الحكومة المستقيلة وينعم عليهم بميدالية
-
الملك يتلقى رد الحكومة على كتاب التكليف (نص)
-
أمام الملك.. الحكومة الجديدة تقسم اليمين (أسماء الوزراء)
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات عاجلة إلى لبنان
-
2 مليون معاملة أنجزتها مراكز الخدمات الحكومية حتى منتصف أيلول
-
"الأطباء" تعفي منتسبيها من الغرامات المستحقة على اشتراكاتهم