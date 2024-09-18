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من هم الوزراء الجدد بحكومة جعفر حسان؟

جعفر حسان
جعفر حسان
الأربعاء، 18-09-2024 12:19 م

الوكيل الإخباري-دخل مجلس الوزراء في حكومة جعفر حسّان  وزراء يستلمون الحقائب الوزارية الوزارة لأول مرة.

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وصدرت الإرادة الملكية السامية،  بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

والوزراء الجدد الذين أدوا اليمين هم :

 

عبد المنعم عودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

خالد البكار، وزيراً للعمل

عبد الحكيم العتوم وزيرا للمالية

سامي سميرات وزيرا للاتصال الرقمي والريادة

مصطفى الرواشدة وزيرا للثقافة

عبدالله العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

خير أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام

 ويزن شديفات وزيرا للشباب

فياض القضاة وزير دولة للشؤون القانونية

 
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