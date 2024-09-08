من هو الأردني منفذ "عملية الجسر".. ؟

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن منفذ عملية إطلاق النار في معبر اللنبي مواطن أردني وإسمه ماهر الجازي ويبلغ من العمر 39 عاما.
وحسب صورة جواز الجازي التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية فإن الشهيد يُدعى ماهر ذياب حسين الجازي، وهو من مواليد أذرح جنوب الأردن، وجوازه صادر من مكتب أحوال الحسينية في معان.
والجازي من عشائر الأردن التي تنتمي لقبيلة الحويطات "بدو الجنوب".
وكانت اسرائيل أعلنت مقتل 3 موظفين أمن اسرائيليين يعملون في معبر اللنبي جراء إطلاق نار في المعبر، "من الجانب الواقع في فلسطين المحتلة"، ومن المسافة صفر.
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