من هو مدير مكتب الملك الجديد ؟

الوكيل الإخباري- صدرت ، الاحد ، الإرادة الملكية السامية بتعيين المهندس علاء عارف البطاينة، مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 15/9/2024.



علاء عارف سعد البطاينة ، ولد في عمان ويحمل البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، و الماجستير في إدارة نظم المعلومات.

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سبق وان شغل مناصب وزير النقل ، ووزير الأشغال العامة والإسكان ، ووزير الطاقة و الثروة المعدنية .



‏كما كان أمينا عاما لوزارة النقل 2000- 2005، وشغل منصب مدير عام الجمارك 2005-2007.