من هو مدير مكتب الملك الجديد ؟

علاء عارف سعد البطاينة ، ولد في عمان ويحمل البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، و الماجستير في إدارة نظم المعلومات.
سبق وان شغل مناصب وزير النقل ، ووزير الأشغال العامة والإسكان ، ووزير الطاقة و الثروة المعدنية .
كما كان أمينا عاما لوزارة النقل 2000- 2005، وشغل منصب مدير عام الجمارك 2005-2007.
حصل البطاينة على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى 25/5/2006 ، ووسام الصليب الأعظم/ مملكة هولندا / 25/10/2006.
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