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من هو مدير مكتب الملك الجديد ؟

علاء البطاينة
علاء البطاينة
الأحد، 15-09-2024 05:05 م

الوكيل الإخباري-   صدرت ، الاحد ، الإرادة الملكية السامية بتعيين المهندس علاء عارف البطاينة، مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 15/9/2024.

علاء عارف سعد البطاينة ، ولد في عمان ويحمل البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، و الماجستير في إدارة نظم المعلومات.

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سبق وان شغل مناصب وزير النقل ، ووزير الأشغال العامة والإسكان ، ووزير الطاقة و الثروة المعدنية          .


‏كما كان أمينا عاما لوزارة النقل 2000- 2005، وشغل منصب مدير عام الجمارك 2005-2007.


حصل البطاينة على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى 25/5/2006 ، ووسام الصليب الأعظم/ مملكة هولندا / 25/10/2006.

 
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