مهارب نجاة على طريق البحر الميت تُنقذ سائق قلاب

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، إن مهارب نجاة أنشئت حديثا على طريق البحر الميت (نزول العدسية)، أنقذت سائق قلاب من حادث مروع، بعد أن فقد السيطرة على نظام الكوابح في مركبته.

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وبحسب تسجيل مصور وثقه السائق، توقف القلاب بعد 50 مترا فقط من دخوله مهربا رمليا طوله 455 مترا، صمم لامتصاص سرعة المركبات الثقيلة بغض النظر عن حجمها ووزن حمولتها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الحادث يأتي بالتزامن مع قرب انتهاء وزارة الأشغال من إنشاء ثلاثة مهارب نجاة على الطريق المتجه إلى الأغوار والبحر الميت، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية.



وبينت أن المهارب المصممة وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية من حيث الأطوال والمناسيب، تضمنت إنشاء مسرب توجيهي للشاحنات، وأعمال قطع وردم متقدمة، مع طبقات رملية وحصوية مدروسة هندسيا، إضافة إلى جدران دعم وحواجز واقية.