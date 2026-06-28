مهرجانات عجلون تمنح أصحاب المشاريع المنزلية نافذة للوصول إلى الزبائن

وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن المهرجانات والفعاليات التي تستضيفها المحافظة أصبحت تشكل رافدا مهما لدعم أصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة من خلال توفير منافذ لتسويق منتجاتهم وتعزيز حضورهم أمام الزوار بما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية المحلية.
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