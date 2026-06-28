مهرجانات عجلون تمنح أصحاب المشاريع المنزلية نافذة للوصول إلى الزبائن

الوكيل الإخباري- أصبحت البازارات المصاحبة للمهرجانات والفعاليات في محافظة عجلون مساحة تسويقية مهمة لأصحاب المشاريع المنزلية والحرفيين، إذ تتيح لهم عرض منتجاتهم مباشرة أمام الزوار وتسهم في دعم المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة لمشاريعهم، إلى جانب تشجيعهم على تطوير أعمالهم والاستمرار بها.

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وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن المهرجانات والفعاليات التي تستضيفها المحافظة أصبحت تشكل رافدا مهما لدعم أصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة من خلال توفير منافذ لتسويق منتجاتهم وتعزيز حضورهم أمام الزوار بما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية المحلية.