"مهرجان أمواج العقبة".. فعاليات ثقافية وفنية تروج سياحياً لـ"ثغر الأردن الباسم"

الوكيل الإخباري- كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن تنظيمها بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، لفعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة، اعتباراً من يوم الجمعة 13 كانون الأول الحالي، ويستمر طيلة العام 2025، في مواقع مختلفة من مدينة العقبة، تحت شعار "خليك ع نفس الموجة".

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وبرعاية رئيس مجلس مفوًّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف الفايز، عقد نائب رئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس حمزة الحاج حسن، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، السيد أيمن سماوي، مؤتمراً صحفياً في فندق ويستن العقبة، للإعلان عن تفاصيل المهرجان، بحضور حشد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.



ويهدف المهرجان، الذي يستمر حتى نهاية العام المقبل 2025، إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في العقبة، ويتضمن 133 فعالية، منها 114 فعاليات مجانية، حيث يستضيف كبار الفنانين المحليين والعرب، إضافة إلى فرق كرنفالية عالمية، وأمسيات شعرية وقصصية، وبرامج غير تقليدية للأطفال، وحفلات غنائية بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الغناء الأردني والعربي، تقام ضمن موقعين في أرض العقبة للمعارض، وأيضاً على أرض مباشرة على شاطىء البحر الأحمر، سيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة، فضلاً عن الدورة الأولى من "مهرجان العقبة الأول للغناء"، والذي يهدف لاكتشاف أصوات غنائية أردنية شابة ودعمها.



وقال رئيس السلطة، إن المهرجان ينطلق تزامناً مع كرنفال العقبة الذي جاء ليحفز السياحة المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد، ويقدم عروضاً متنوعة للسياح الأردنيين والعرب، ومن مختلف دول العالم في جميع المجالات.

فيما أكد الحاج حسن أهمية التعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وإدارة مهرجان جرش، والقطاع الخاص السياحي من فنادق، وشركات سياحية ومطاعم لإنجاح فعاليات المهرجان، مشيراً إلى أن السلطة خصصت أرضاً بمساحة 20 دونماً على شاطئ النخيل لإقامة الفعاليات المختلفة.

بدوره، أوضح مدير مهرجان جرش، أيمن سماوي، أن الهدف من "مهرجان أمواج العقبة" هو تنشيط القطاعين السياحي والاقتصادي، وزيادة أعداد الزوار، للتأكيد على كون العقبة منارة للسياحة والفن.

ولفت سماوي إلى أن برنامج المهرجان يتضمن إقامة 8 أمسية شعرية وقصصية لشعراء وقاصين محليين وعرب، إضافة إلى الملتقى العالمي الأول لآلة السمسمية، يستضيف 8 دول عربية.

ويسعى "مهرجان أمواج العقبة" في تفاصيل برنامجه، إلى إثراء الحياة الثقافية وتعزيز حضورها في مدينة العقبة "ثغر الأردن الباسم" من خلال إقامة فعاليات تلبي تطلعات أهالي العقبة وزوارها من السياح الأردنيين والعرب والأجانب، فضلاً عن الترويج السياحي للمدينة، من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات الجاذبة للجمهور.

وستتزين ساحات وميادين العقبة، بفعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، تنسجم مع تاريخها الكبير، حيث يعد المهرجان بالعديد من المفاجآت والعروض الفريدة، ما سيجعل تجربة الزائر للمدينة في أي وقت خلال العام 2025، بالمتعة والسحر والسعادة.

وتعد مدينة العقبة التي تقع على شاطىء البحر الأحمر، رأس المثلث الذهبي للسياحة الأردنية، الذي يضم (العقبة – وادي رم- البترا)، وتمتمع بطقسها الفريد طوال فترات السنة، مما يجعلها مقصداً مناسباً للعائلات، لقضاء أمتع الأوقات للاستجمام بأشعة الشمس والبحر، عدا عن كونها قريبة جداً من زوار ، من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، ما يجعلها وجهة سياحية ثقافية فنية أولى بإمتياز.

ويراعى "مهرجان أمواج العقبة" والذي سيستمر بشكل سنوي، أذواق وتطلعات العائلات الأردنية والعربية والسياح، في تقديم برنامج تفاعلي ترفيهي فني، يجعل من مدينة العقبة، نقطة جذب سياحية بارزة.



حفلات نجوم الغناء الأردني والعربي

يقدم المهرجان مجموعة من الحفلات الغنائية لمجموعة من أبرز نجوم الغناء الأردني والعربي، إعتباراً من ليلة رأس السنة الميلادية 2024/2025، التي يحييها الفنان السوري نور مهنا والفنانة اللبنانية دينا حايك على مسرح أرض المعارض، كما سيلتقي جمهور المهرجان في ذات المسرح، الفنان السوري جورج وسوف والفنان الأردني محمود سلطان، مساء الجمعة 3 كانون ثاني المقبل.

ويتجدد موعد جمهور المهرجان مع نجوم الغناء، يوم الجمعة 24 كانون الثاني، بحفل يحييه في أرض المعارض، الفنانان اللبنانيان مروان خوري وعبير نعمة، فيما يُحيي النجم الأردني عمر العبداللات وفرقة العقبة للفنون الشعبية، حفل يوم الخميس 30 كانون الثاني، تزامناً مع عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، في ساحة الثورة.

وفي شهر شباط يلتقي جمهور المهرجان، مع الفنانة الأردنية نداء شرارة وفرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية يوم الجمعة 7 شباط، وبالتزامن مع عيد الفالنتاين الذي يصادف يوم الجمعة 14 شباط، يلتقي جمهور المهرجان مع الفنانين السوريين حسين الديك وبدر رامي على مسرح أرض المعارض، الذي يغني فيه كذلك، يوم الجمعة 21 شباط، الفنان السعودي خالد عبد الرحمن.

وفي شهر نيسان، يلتقي جمهور "مهرجان أمواج العقبة"، مع الفنان السوري فادي الريس، والأردني أمير صلاح، يوم الثلاثاء 1 نيسان على مسرح ساحة الثورة، ومساء اليوم التالي يغني الفنان السوري أحمد خيرات، والفنان الأردني أحمد عبنده، ويوم الخميس يغني الفنان الأردني حسين السلمان، على ذات المسرح.

وتطل الفنانة العراقية رحمة رياض على الجمهور الأردني للمرة الأولى، مساء يوم الجمعة 11 نيسان، على مسرح أمواج العقبة، كما تلتقي الفنانة الأردنية مكادي نحاس، جمهور المهرجان يوم الأحد 20 نيسان، على مسرح ساحة الثورة.

ويختتم الفنان اللبناني وائل جسار والفنان الأردني يحيى صويص حفلات شهر نيسان، مساء يوم الجمعة 25 نيسان على مسرح أمواج العقبة.

ويفتتح الفنان التونسي صابر الرباعي والفنان الأردني نجم السلمان، حفلات شهر ايار، بحفل يوم الخميس 1 أيار على مسرح أمواج العقبة، ويغني في اليوم التالي الفنان الأردني غالب خوري على مسرح ساحة الثورة.

ويحيي الفنان اللبناني جوزيف عطية وفرقة جدل الأردنية، حفل يوم الجمعة 9 أيار على مسرح أمواج العقبة، فيما يحيي الفنان اللبناني فارس كرم وفرقة اتوستراد الأردنية حفل يوم الجمعة 23 أيار على مسرح أمواج العقبة، وتختتم مطربة الأوبرا الأردنية سارة بركات حفلات شهر أيار يوم الجمعة 30 أيار في قلعة العقبة.

ويجمع حفل السبت 7 حزيران، الفنان الأردني ناصر ارشيد وفرقة الراجف للفنون الشعبية على مسرح ساحة الثورة، أما يوم الأحد 8 حزيران، فيلتقي جمهور المهرجان مع الفنان الأردني بشار السرحان وفرقة معان للفنون الشعبية، وفي اليوم التالي يغني الفنان سليمان عبود مع فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية، على مسرح ساحة الثورة.

ويغني يوم الخميس 12 حزيران، الفنان الأردني حمدي المناصير وفرقة البترا على مسرح ساحة الثورة، فيما يطل الفنان السوري ناصيف زيتون على جمهور المهرجان مساء يوم الجمعة 13 حزيران على مسرح أمواج العقبة، وتختتم حفلات شهر حزيران يوم 20 حزيران، مع الفنان اللبناني معين شريف وفرقة "قبيلة" الأردنية على جمهور مسرح أمواج العقبة.

وتبدأ حفلات شهر تموز يوم الجمعة 4 تموز بحفل للفنان اللبناني رامي عياش وفرقة "حرقة كرت" الأردنية على مسرح أمواج العقبة، فيما يغني يوم الجمعة 11 تموز الفنانان الأردنيان ماجد زريقات وهيثم جريسات على مسرح ساحة الثورة، كما تغني الفنانة الأردنية ديانا كرزون يوم الجمعة 18 تموز على مسرح ساحة الثورة، وتختتم الفنانة السورية أصالة نصري حفلات شهر تموز بحفل تحييه على مسرح أمواج العقبة يوم الجمعة 25 تموز.



ويحيي الفنان السوري الشامي حفلاً مساء يوم 29 أب على مسرح أمواج العقبة، ويفتتح الفنان الأردني سعد أبو تايه حفلات شهر أيلول على مسرح ساحة الثورة، مساء الجمعة 5 أيلول، كما يطل الفنان اللبناني ملحم زين وفرقة "كركبة" الأردنية بحفل على مسرح أمواج العقبة يوم الجمعة 12 أيلول، ويغني الفنانان الأردنيان عيسى السقار ورغد حجازي على مسرح ساحة الثورة مساء الجمعة 19 أيلول.



ويغني الفنانان وسام وحسام اللوزي على مسرح ساحة الثورة مساء الجمعة 3 تشرين الأول، ويلتقي الفنان اللبناني آدم والفنان الأردني توفيق الدلو جمهور المهرجان على مسرح أمواج العقبة يوم 10 تشرين الأول، ويوم الجمعة 17 تشرين الأول يغني الفنان الأردني سيف الصفدي على مسرح ساحة الثورة، وعلى نفس المسرح يغني الفنان الأردني حسين السلمان يوم الخميس 23 تشرين الأول، فيما يختتم في اليوم التالي الفنان المصري هاني شاكر والفنانة الأردنية غادة عباسي حفلات شهر تشرين الأول على مسرح أمواج العقبة.



وتغني الفنانة الأردنية بيسان كمال مساء يوم 14 تشرين الثاني على مسرح ساحة الثورة، فيما يلتقي الفنان اللبناني جورج نعمة والفنان الأردني زياد صالح يوم الجمعة 21 تشرين الثاني على مسرح أمواج العقبة، وتختتم الفنانة الأردنية ليندا حجازي حفلات المهرجان على مسرح ساحة الثورة، مساء يوم الجمعة 5 كانون الأول.



أمسيات شعرية وقصصية

يقدم "مهرجان أمواج العقبة"، مجموعة من الأمسيات الثقافية الفكرية والأدبية، بواقع أمسية واحدة كل شهر من شهور العام 2025، تنطلق مع أمسية "على هواك اجتمعنا أيها الوطن"، لمعالي وزير الثقافة السابق، الشاعر الأردني حيدر محمود، يقدمه فيها الناقد الدكتور عماد الضمور، مساء يوم الخميس 27 شباط في قلعة العقبة.



وتحتضن قلعة العقبة مساء يوم الخميس 27 آذار، أمسية شعرية يقرأ فيها الشعراء: عارف الساعدي من العراق، ومن الأردن: وصفي المزايدة، وسليمان الركيبات، وأحمد شطناوي، وتقدمهم سماهر السيايدة.

أما يوم الخميس 24 نيسان، فتجتمع الشاعرات في أمسية شعرية، يقرأن فيها بقلعة العقبة: سمية اليعقوبي من تونس، ومن الأردن: مها العتوم، وإيمان عبد الهادي، وتقدمهن رؤى الحوامدة.

ويوم الخميس 22 أيار، تقام أمسية الشعر الشعبي في قلعة العقبة، يقرأ فيها: الشاعر الإماراتي علي الخوار، والشاعر السعودي صالح الشادي، والشاعر العراقي مأمون النطاح، ويشارك في الأمسية ويقدمها الشاعر والفنان الأردني ماجد زريقات.



أما يوم الخميس 19 حزيران، فيقرأ في قلعة العقبة الشعراء: عبدالله عيسى من فلسطين، ومن الأردن: أكرم الزعبي، وغازي الذيبة، ويقدمهم حسن المجالي.



ويتجدد لقاء جمهور المهرجان مع برنامج الأماسي الشعرية في قلعة العقبة، يوم الخميس 21 أب، بأمسية تجمع الشاعر العماني عبدالله العريمي، ومن الأردن: شوكت البطوش، وعطالله الحجايا، وتيسير الشماسين، ويقدمهم زكريا الغنانيم.



أما أمسية الخميس 11 أيلول، في قلعة العقبة، فيقرأ فيها الشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب، ومن الأردن: راشد عيسى، وعلي الفاعوري، ويقدمهم إبراهيم العقرباوي.



ومساء يوم الخميس 2 تشرين الأول في قلعة العقبة، يقرأ الشعراء: أحمد الشهاوي من مصر، ومن الأردن: موسى حوامدة، ومحمد محمود محاسنة، ويقدمهم محمد ياسين.



وتختتم الفعاليات الثقافية في قلعة العقبة، بأمسية قصصية تقام مساء يوم الخميس 20 تشرين الثاني، يقرأ فيها: وائل مكاحلة، ونداء الشيوخ، وسلافة الأسعد، ويقدمهم: عبد المهدي القطامين.



فعاليات رمضانية

خلال شهر آذار المقبل، الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل، يقدم "مهرجان أمواج العقبة"، فعاليات تتوائم مع طقوس الشهر الفضيل، بأمسيات إنشادية، تقدمها الفرقة الهاشمية للإنشاد، وفرقة وزارة الأوقاف الانشادية، وفرقة الانشاد التابعة لدار الأوبرا المصرية، والمنشدون: الأردني صالح الخلايلة، والسوري ضياء القادري، يقدمون خلالها مدائح نبوية وأناشيد تلائم طقوس شهر رمضان الفضيل.

كما يقدم المهرجان، مجموعة من الفعاليات خلال أماسي رمضان، منها حفل لفرقة نايا النسائية، وحفل للفنان بشارة الربضي، وحفل لنانسي بيترو ورامي شفيق، وأماسي لفرقة وناسة للأطفال من المملكة العربية السعودية، فضلاً عن حفل فلكلوري واستعراض شعبي لفرقة الفنون الشعبية البولندية، وعرض لفرقة آرت دي جي الأردنية.



كرنفالات فلكلورية

يقيم المهرجان خلال ايام المهرجان، مجموعة من الكرنفالات الموسيقية، والاستعراضات الشعبية التي ستجوب شوارع المدينة، والتي تشارك فيها فرقة فلكورية عالمية من عدة دول، من: كوستاريكا، وماليزيا، وبولندا، ومقدونيا، ورومانيا، المكسيك، وكازخستان، وروسيا، وجورجيا، صربيا، وإيطاليا، وغانا، وتبدأ هذه الاستعراضات يوم الجمعة 13 كانون الأول الحالي.



الملتقى العالمي الأول لآلة السمسية

يهدف "الملتقى العالمي الأول لآلة السمسمية"، إلى الاحتفاء بالآلة التراثية الموسيقية المميزة، التي تعد صورة فنية تراثية تعبر عن مدينة العقبة الساحلية "ثغر الأردن الباسم"، ويأتي إقامة الملتقى خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 أيار 2025، بالتزامن مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال، للدلالة على الارتباط الوثيق لهذه الآلة الموسيقية بالأرض والمكان.



ويشارك في فعاليات المهرجان، ثمانية فرق عربية متخصصة في آلة السمسمية، فضلاً عن باحثين ومختصين في تاريخ وتراث هذه الآلة، ويقيم المهرجان كذلك ورشة عمل لصناعة الآل يدوياً.

مهرجان العقبة الأول للغناء



مهرجان العقبة الأول للغناء، تظاهرة موسيقية تهدف إلى إعطاء الفرصة لأكبر عدد من الفنانين الأردنيين الهواة لإبراز إبداعاتهم، ومنحهم الفرصة لإبراز أصواتهم وتقديمهم للساحة الفنية الأردنية والعربية.



ويسعى المهرجان الذي سيقام أيام 6 و7 و8 أيار 2025، إلى المساهمة في تقديم المغني الأردني إلى الساحة العربية، ومنح الفنانين الشباب الأردنيين مساحة مهمة لإظهار مواهبهم وخلق فضاءات حقيقية للمنافسة، والارتقاء بالذائقة الموسيقية العامة، ورفد الساحة الموسيقية والغنائية الأردنية بمواهب صوتية جديدة، إعطاء فرصة لظهور المواهب الأردنية الشابة، والأصوات المهمة الجديدة.



















