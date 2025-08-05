" مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية

الوكيل الإخباري- أطلق مهرجان الأردن الدولي للطعام حملة إغاثية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وانطلقت من ساحة المهرجان قوافل مساعدات إغاثية محملة بالمواد الغذائية والطبية، بمساهمة من شركات ومؤسسات وأفراد مشاركين في المهرجان، وممثلين عن القطاع الخاص.



وأكد القائمون على الحملة أن إجمالي المساعدات التي ستُرسل إلى غزة عبر هذه المبادرة يصل إلى 300 طن من المواد الغذائية ، ستُنقل على ثلاث دفعات خلال فترة انعقاد المهرجان، لضمان استمرارية تدفق الدعم وتلبية احتياجات الأشقاء في القطاع.