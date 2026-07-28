مهرجان العسل الأردني حقق مبيعات بقيمة 140 ألف دينار واستقبل قرابة 8 آلاف زائر

الوكيل الإخباري- اختتمت، فعاليات مهرجان العسل الأردني الثاني، الذي أقيم على مدى خمسة أيام في حدائق الحسين بالعاصمة عمّان، محققا مبيعات بلغت نحو 140 ألف دينار، واستقطب قرابة 8 آلاف زائر، وفق اتحاد النحالين الأردنيين.

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وقال الاتحاد ، إن مبيعات النحالين المشاركين بلغت نحو 105 آلاف دينار، فيما سجل جناح المنتجات الريفية مبيعات بنحو 35 ألف دينار، ليصل إجمالي المبيعات خلال أيام المهرجان إلى 140 ألف دينار.