مهرجان العسل الأردني حقق مبيعات بقيمة 140 ألف دينار واستقبل قرابة 8 آلاف زائر

وقال الاتحاد ، إن مبيعات النحالين المشاركين بلغت نحو 105 آلاف دينار، فيما سجل جناح المنتجات الريفية مبيعات بنحو 35 ألف دينار، ليصل إجمالي المبيعات خلال أيام المهرجان إلى 140 ألف دينار.
وأضاف الاتحاد أن المهرجان استقبل خلال أيامه الخمسة نحو 8 آلاف زائر، في مؤشر على تنامي الإقبال على العسل الأردني ومنتجات خلية النحل، والإقبال على الفعاليات المتخصصة التي شهدها المهرجان.
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