مهرجان العسل الأردني يواصل فعالياته في حدائق الحسين وسط إقبال لافت

الوكيل الإخباري- تتواصل في حدائق الحسين بالعاصمة عمّان اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان العسل الأردني، الذي ينظمه اتحاد النحالين ووزارة الزراعة بمشاركة واسعة من النحالين من مختلف محافظات المملكة، وسط إقبال جماهيري لافت يؤكد ثقة المستهلك الأردني بجودة المنتج الوطني.

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ويستمر المهرجان حتى يوم غدٍ السبت، حيث يشكّل منصة مهمة لعرض منتجات العسل الطبيعي ومشتقاته، وفتح نوافذ مباشرة للتواصل بين المنتجين والمستهلكين، ضمن أجواء تثقيفية وترفيهية مناسبة للعائلات.



وقال رئيس اتحاد النحالين الأردنيين المهندس معاذ كظم إن "المهرجان شهد منذ انطلاقه أمس إقبالًا واسعًا من الزوار؛ مما يعكس وعي المواطنين بأهمية العسل الطبيعي وفوائده الصحية، وثقتهم بجودة العسل الأردني"، مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى دعم النحالين، وتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية.



وأضاف كظم أن الفعالية تتضمن عروض تذوق، وورش توعوية حول طرق تربية النحل وتمييز العسل الطبيعي، بالإضافة إلى عرض منتجات النحل المختلفة مثل شمع العسل وحبوب اللقاح والعكبر، بمشاركة خبراء ومختصين.



وأبدى عدد من الزوار إعجابهم بالتنظيم وجودة المعروضات وتنوعها، مؤكدين أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الغذائية الطبيعية.