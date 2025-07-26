مهرجان جرش: منصة فاعلة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

وقال بني ياسين، إن المهرجان شهد مشاركة واسعة من السيدات اللاتي عرضن منتجاتهن اليدوية والغذائية والحرفية ضمن أجواء تراثية ثقافية جذبت آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، مبينًا أنه تم توفير 100عربة للسيدات والجمعيات داخل أروقة المهرجان .
وأشار إلى أن تمكين المرأة يبدأ من الأسرة ويؤثر بشكل مباشر على المجتمع عبر إيجاد فرص جديدة وتحفيز الشباب على الإنتاج، لافتًا أن المهرجان بات يشكّل منصة سياحية وثقافية مهمة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء الأردن والدول المجاورة ما يتيح فرصًا حقيقية أمام السيدات لتوسيع دائرة الانتشار وتحقيق دخل مستدام يسهم في تنمية المجتمع المحلي.
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