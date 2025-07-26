مهرجان جرش: منصة فاعلة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

الوكيل الإخباري- شكّل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته التاسعة والثلاثين نافذة حيوية لتمكين المرأة الأردنية اقتصاديًا واجتماعيًا.

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وخلال جولة تفقدية في بازار المهرجان، اطّلع محافظ جرش الدكتور مالك خريسات برفقة رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين على جاهزية الموقع واحتياجات المشاركات، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود التمكين الاقتصادي عبر الفعاليات المجتمعية المستدامة.



وقال بني ياسين، إن المهرجان شهد مشاركة واسعة من السيدات اللاتي عرضن منتجاتهن اليدوية والغذائية والحرفية ضمن أجواء تراثية ثقافية جذبت آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، مبينًا أنه تم توفير 100عربة للسيدات والجمعيات داخل أروقة المهرجان .