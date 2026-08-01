مهرجان جرش يدعو الجمهور لحضور الليلة الأردنية المجانية على المسرح الجنوبي الأحد

ووفق بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، اليوم السبت، أكدت فيه أن نقل الحفل يأتي في إطار الترتيبات التنظيمية الخاصة ببرنامج الفعاليات، مشيرةً إلى أن الليلة الأردنية تمثل احتفاءً بالأغنية الأردنية، وتجمع 3 من أبرز نجومها في أمسية فنية تعكس تنوع المشهد الغنائي المحلي، وتمزج بين الأغنية التراثية والشعبية والحديثة، ضمن البرنامج الفني الذي يقدمه المهرجان احتفاءً بمرور أربعين عاماً على انطلاقته.
ودعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حجز التذاكر المجانية عبر منصة إي تذكرة (etathkara)، في إطار تنظيم الحضور وإدارة السعة الاستيعابية للمسرح، من خلال الموقع الإلكتروني.
وأكدت أن الحفل ينطلق عند الساعة 8 مساءً على المسرح الجنوبي، داعيةً الجمهور إل
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