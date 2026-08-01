مهرجان جرش يدعو الجمهور لحضور الليلة الأردنية المجانية على المسرح الجنوبي الأحد

الوكيل الإخباري- دعت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون الجمهور إلى حضور الليلة الأردنية المجانية، التي ستُقام مساء الأحد على المسرح الجنوبي، بمشاركة الفنانين بشار السرحان، وغادة عباسي، ونجم السلمان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان والتي تأتي تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي"، بعد نقلها من المسرح الشمالي إلى المسرح الجنوبي.

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ووفق بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، اليوم السبت، أكدت فيه أن نقل الحفل يأتي في إطار الترتيبات التنظيمية الخاصة ببرنامج الفعاليات، مشيرةً إلى أن الليلة الأردنية تمثل احتفاءً بالأغنية الأردنية، وتجمع 3 من أبرز نجومها في أمسية فنية تعكس تنوع المشهد الغنائي المحلي، وتمزج بين الأغنية التراثية والشعبية والحديثة، ضمن البرنامج الفني الذي يقدمه المهرجان احتفاءً بمرور أربعين عاماً على انطلاقته.



ودعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حجز التذاكر المجانية عبر منصة إي تذكرة (etathkara)، في إطار تنظيم الحضور وإدارة السعة الاستيعابية للمسرح، من خلال الموقع الإلكتروني.