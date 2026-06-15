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مهرجان جرش يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الكتاب

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جانب من توقيع الاتفاقية
 
الإثنين، 15-06-2026 09:00 م

الوكيل الإخباري- وُقّعت اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك بين مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، بحضور المدير التنفيذي للمهرجان المستشار يزن الخضير، ورئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين الشاعر عليان العدوان.

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وقال الخضير خلال التوقيع، إنّ الاتفاقية تأتي، كجزء من شراكة مهرجان جرش مع الهيئات الثقافية في المملكة، ومن ضمنها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، لافتا إلى مشاركة الاتحاد ببرنامج ثقافي متنوع ما بين الندوات والأمسيات الثقافية والشعرية.


بدوره، أعرب العدوان عن شكره لإدارة المهرجان، على إتاحتها مساحة كافية للاتحاد، لتنفيذ فعالياته، التي تضمنت 22 فعالية، اشتملت على أمسيات للشعر الفصيح والنبطي، وندوات حول السردية الأردنية والإعلام والقدس والتراث، وغيرها من الموضوعات.

 
 


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