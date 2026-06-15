مهرجان جرش يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الكتاب

وقال الخضير خلال التوقيع، إنّ الاتفاقية تأتي، كجزء من شراكة مهرجان جرش مع الهيئات الثقافية في المملكة، ومن ضمنها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، لافتا إلى مشاركة الاتحاد ببرنامج ثقافي متنوع ما بين الندوات والأمسيات الثقافية والشعرية.
بدوره، أعرب العدوان عن شكره لإدارة المهرجان، على إتاحتها مساحة كافية للاتحاد، لتنفيذ فعالياته، التي تضمنت 22 فعالية، اشتملت على أمسيات للشعر الفصيح والنبطي، وندوات حول السردية الأردنية والإعلام والقدس والتراث، وغيرها من الموضوعات.
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