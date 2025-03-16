مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

الوكيل الإخباري- نظم منتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي بالتعاون مع مديرية ثقافة العقبة والصندوق الأردني الهاشمي ولجنة الدعم المجتمعي أمس السبت مهرجانا رمضانيا للأطفال بمشاركة طلبة مركز العقبة الشامل للاحتياجات الخاصة.

اضافة اعلان