مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

واشتمل المهرجان على عرض مسرح دمى تفاعلي وألعاب رياضية وثقافية وفقرات "تلي ماتش"، ورسم على الوجوه، وفقرات الشخصيات الكرتونية، وتوزيع حلوى رمضانية وتقديم الهدايا للأطفال.
-
أخبار متعلقة
-
البدء باستقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام
-
نحو 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي
-
العبداللات: القيادة الهاشمية تؤكد إرساء القيم الإسلامية السامية وحقوق الإنسان
-
ليالي الزرقاء الرمضانية .. ألق الثقافة والفن يضيء مركز الملك عبد الله الثاني
-
الصين تدعم مشروع التعليم العالي الذكي في الأردن بـ 9 ملايين دينار
-
الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية الرقابية
-
نقابة الأطباء تنعى 5 أطباء أردنيين - أسماء
-
تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في سوق العمل