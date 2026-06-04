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مهرجان عمان السينمائي الدولي يعلن عن شعار دورته السابعة

مهرجان عمان السينمائي الدولي يعلن عن شعار دورته السابعة
مهرجان عمان السينمائي الدولي يعلن عن شعار دورته السابعة
 
الخميس، 04-06-2026 12:53 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة "مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم" عن شعار وملصق دورته السابعة المقبلة، التي ستُقام في الأردن بين 26 تموز و3 آب المقبلين.

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ووفق بيان للمهرجان، الأربعاء، قالت سمو الأميرة ريم علي، عضو مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، رئيسة المهرجان والشريكة المؤسسة، إن الدورة السابعة من المهرجان تحمل شعار "ما وراء الإطار"، مبينة سموها أن الشعار يُشكّل دعوة للنظر أبعد من الصورة وأبعد من الشاشة، وصولًا إلى القصص الإنسانية التي تجمعنا.


ولفتت سموها إلى أن الشعار "تذكير بأن بعض أهم عناصر الحكاية تتخطى حدود الإطار، وأن ما وراء الصورة يحمل تنوّعًا في وجهات النظر والرؤى".


وقالت سموها: "في عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، وفي وقت يؤثر فيه الذكاء الاصطناعي على الأدوات الفنية بشكل غير مسبوق تبقى السينما عملاً إنسانيًا بامتياز، توسّع فهمنا لبعضنا البعض وتفتح أمامنا آفاقًا جديدة".

 
 


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