الأحد 2025-07-06 12:21 ص
 

مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز

مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز
مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز
 
الأحد، 06-07-2025 12:08 ص

الوكيل الإخباري-    نظمت جمعية "غصون" للثقافة والتراث، اليوم السبت، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مهرجانها السنوي تحت شعار: "الإعاقة... نعم للدمج"، برعاية مندوب وزير الثقافة عاقل الخوالدة، ومندوب محافظ الزرقاء كمال القدومي، ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إلى جانب نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي.

اضافة اعلان


وسلط المهرجان الذي حمل رسالة أن الثقافة حق للجميع، الضوء على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الثقافي الأردني، تأكيدًا على دورهم المحوري في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.


وشهدت فعاليات المهرجان عروضًا فنية وتراثية مؤثرة، شارك فيها أشخاص من ذوي الإعاقة، تجلت من خلالها طاقاتهم الإبداعية وقدرتهم على التعبير الفني الأصيل. كما تضمن المهرجان عرضًا ملهمًا لعدد من قصص النجاح التي شكلت نماذج حية على روح الإرادة والإصرار وتجاوز التحديات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غارات وأحزمة نارية عنيفة على مناطق واسعة في قطاع غزة

فلسطين إسرائيل ترفض تعديلات حماس على مقترح الهدنة

مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز

أخبار محلية مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين

صورة جوية للعاصمة عمان

الطقس حالة الطقس لـ 4 أيام في الاردن

خامنئي

عربي ودولي خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي

أردوغان

عربي ودولي إردوغان طلب من ترمب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة

انتهاء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو

فلسطين نتنياهو: لا نهاية دائمة للحرب دون نزع سلاح غزة

عجلون

أخبار محلية انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر في جامعة عجلون الوطنية



 
 





الأكثر مشاهدة