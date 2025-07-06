مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز

وسلط المهرجان الذي حمل رسالة أن الثقافة حق للجميع، الضوء على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الثقافي الأردني، تأكيدًا على دورهم المحوري في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.
وشهدت فعاليات المهرجان عروضًا فنية وتراثية مؤثرة، شارك فيها أشخاص من ذوي الإعاقة، تجلت من خلالها طاقاتهم الإبداعية وقدرتهم على التعبير الفني الأصيل. كما تضمن المهرجان عرضًا ملهمًا لعدد من قصص النجاح التي شكلت نماذج حية على روح الإرادة والإصرار وتجاوز التحديات.
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