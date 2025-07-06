مهرجان غصون يحتفي بذوي الإعاقة ويكرم أصحاب الإنجاز

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية "غصون" للثقافة والتراث، اليوم السبت، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مهرجانها السنوي تحت شعار: "الإعاقة... نعم للدمج"، برعاية مندوب وزير الثقافة عاقل الخوالدة، ومندوب محافظ الزرقاء كمال القدومي، ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إلى جانب نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي.

اضافة اعلان



وسلط المهرجان الذي حمل رسالة أن الثقافة حق للجميع، الضوء على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الثقافي الأردني، تأكيدًا على دورهم المحوري في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.