 
الإثنين 2024-11-25 11:02 ص
 

مهم لكل سكان العاصمة عمّان

صورة عامة للعاصمة عمّان
صورة عامة للعاصمة عمّان
الإثنين، 25-11-2024 09:52 ص

الوكيل الإخباري - وجهت أمانة عمّان الكبرى إرشادات هامة لجميع سكان العاصمة حول التعامل مع المنخفضات الجوية.

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ودعت الأمانة إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وتأمين مواد البناء وعدم تركها بالشارع تجنبا لإغلاق شبكات تصريف مياه الأمطار، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنبا لفيضانها في الطرق، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

 

كما دعت أيضا إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل نشاط حركة الرياح، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار وإلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وأماكن تشكل السيول عند تساقط الأمطار.

 

وأوضحت أنه لطلب المساعدة في حالات الطوارئ يرجى الاتصال على هواتف مركز الاتصال الموحد لأمانة عمّان على الرقم 102 أو الرقم 117180.

 
gnews

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