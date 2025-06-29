مهم من الجمارك حول تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات

الوكيل الإخباري- باشرت دائرة الجمارك الأردنية اليوم الأحد، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار الصادر يوم أمس السبت.

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وقال لواء جمارك أحمد العكاليك مدير عام الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في المنطقة الحرة والمراكز الجمركية المعنية بدأت منذ صباح اليوم الأحد 2025/6/29 بتنفيذ القرار وتطبيق النسب الخاصة بالضريبة الخاصة على السيارات بمختلف الفئات المستهدفة.