مهم من الخارجية للأردنيين المتواجدين في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة مع حكومات وشعوب الدول الصديقة في هذه الظروف.
كما دعا المجالي المواطنين الأردنيين في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الحرائق، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصّة في الدول الصديقة.
كما دعا المواطنين هناك إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر:
-الخط الساخن للسفارة الأردنية في مدريد:
(0034616642149)
-الخط الساخن للسفارة الأردنية في باريس:
(0033783849487)
-الخط الساخن للسفارة الأردنية في روما:
(00393499553422)
-وحدة مركز العمليات في الوزارة:
(00962795497777)
-البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات:
[email protected]
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