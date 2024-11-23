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مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 23-11-2024 11:09 ص

الوكيل الإخباري - دعت السفارة الأمريكية في عمّان طلبة الجامعات الأردنية المقيمين في الأردن للتقدم للاستفادة من برنامج Global UGRAD لعام 2025 - 2026 وذلك للحصول على فرصة قضاء فصل دراسي ممول بالكامل للدراسة في الولايات المتحدة.

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وقالت السفارة إنه يمكن للطلبة المقيمين في الأردن الذين يتمتعون بمهارات قوية في اللغة الإنجليزية ولديهم رغبة في تجربة الحياة في جامعة أمريكية التقدم للاستفادة من هذه الفرصة حتى تاريخ 2024/12/15.

 

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