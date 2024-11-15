مهم من السير حول حالات وقف العمل بالرخصة وتسجيل النقاط المرورية

الوكيل الإخباري - نوهت إدارة السير إلى أنه في حال ارتكب السائق بعض المخالفات الخطيرة وتم تحريرها حضوريا بحقه، فإنه يتم تسجيل النقاط المرورية على رخصة القيادة الخاصة بالسائق وليس على رقم المركبة.

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وقالت السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة 60 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في سجل السائق لـ (16) نقطة.

ودعت السائقين إلى زيارة موقع مديرية الأمن العام www.psd.gov.jo للاطلاع أكثر على بنود وتعليمات نظام النقاط المرورية، كما أشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن مجموع النقاط المرورية المسجلة بحق السائق من خلال الرقم (0770991751).