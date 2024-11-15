مهم من السير حول حالات وقف العمل بالرخصة وتسجيل النقاط المرورية

وقالت السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة 60 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في سجل السائق لـ (16) نقطة.
ودعت السائقين إلى زيارة موقع مديرية الأمن العام www.psd.gov.jo للاطلاع أكثر على بنود وتعليمات نظام النقاط المرورية، كما أشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن مجموع النقاط المرورية المسجلة بحق السائق من خلال الرقم (0770991751).
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