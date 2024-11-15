 
الجمعة 2024-11-15 01:46 م
 

مهم من السير حول حالات وقف العمل بالرخصة وتسجيل النقاط المرورية

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري - نوهت إدارة السير إلى أنه في حال ارتكب السائق بعض المخالفات الخطيرة وتم تحريرها حضوريا بحقه، فإنه يتم تسجيل النقاط المرورية على رخصة القيادة الخاصة بالسائق وليس على رقم المركبة.

اضافة اعلان

 

وقالت السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة 60 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في سجل السائق لـ (16) نقطة.

 

ودعت السائقين إلى زيارة موقع مديرية الأمن العام www.psd.gov.jo للاطلاع أكثر على بنود وتعليمات نظام النقاط المرورية، كما أشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن مجموع النقاط المرورية المسجلة بحق السائق من خلال الرقم (0770991751).

 
gnews

أحدث الأخبار

ى

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

أرشيفية

أخبار محلية مهم من السير حول حالات وقف العمل بالرخصة وتسجيل النقاط المرورية

ا

أسواق ومال تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في الربع الثالث

أرشيفية

أخبار محلية وزراء الطاقة والبيئة والتخطيط يجتمعون في باكو لبحث احتياجات الأردن المناخية

الناصر

أخبار محلية الناصر يؤكد جهود هيئة الخدمة والإدارة العامة لإنجاح التعاون مع نظيرتها العراقية

ا

فلسطين 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة

ا

أسواق ومال الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 3 سنوات

ا

أسواق ومال ارتفاع الناتج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة في الصين



 


الأكثر مشاهدة