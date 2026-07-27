مهم من الضمان للمؤمن عليهم ومنشآتهم حول إصابات العمل

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد الجهات العلاجية المعتمدة ضمن خدمة المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل يبلغ نحو (45) جهة علاجية موزعة على مختلف محافظات المملكة، وتشمل الخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الملك عبدالله المؤسس، إضافة إلى (42) مستشفى من القطاع الخاص، وجميعها على جاهزية تامة لاستقبال المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بشكل فوري.
وبيّنت المؤسسة أن هذه الخدمة تضمن عدم تحميل العامل أو المنشأة أي تكاليف مالية، أو دفع أي مبالغ تحت الحساب، وذلك في حال اعتماد الحالة كإصابة عمل، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.
وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت التبليغ عن إصابات العمل إلكترونيًا من خلال ضابط الارتباط، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo)، أو من خلال رابط الخدمة المخصص الذي تم تزويد ضباط الارتباط به عبر رسالة نصية على هواتفهم، حيث يتم تقديم الطلب فور وقوع الإصابة، ليصار إلى استقبال المصاب مباشرة في الجهات العلاجية المعتمدة.
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