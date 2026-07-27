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مهم من الضمان للمؤمن عليهم ومنشآتهم حول إصابات العمل

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أرشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 05:10 م

الوكيل الإخباري- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن خدمة المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل، التي توفرها إلكترونيًا، شكّلت نقلة نوعية في آلية التعامل مع إصابات العمل، وأسهمت في تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجه العاملين والمنشآت سابقًا، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية الفورية اللازمة للمصابين دون تأخير.

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وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد الجهات العلاجية المعتمدة ضمن خدمة المعالجة الطبية الفورية لإصابات العمل يبلغ نحو (45) جهة علاجية موزعة على مختلف محافظات المملكة، وتشمل الخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الملك عبدالله المؤسس، إضافة إلى (42) مستشفى من القطاع الخاص، وجميعها على جاهزية تامة لاستقبال المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بشكل فوري.


وبيّنت المؤسسة أن هذه الخدمة تضمن عدم تحميل العامل أو المنشأة أي تكاليف مالية، أو دفع أي مبالغ تحت الحساب، وذلك في حال اعتماد الحالة كإصابة عمل، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.


وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت التبليغ عن إصابات العمل إلكترونيًا من خلال ضابط الارتباط، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo)، أو من خلال رابط الخدمة المخصص الذي تم تزويد ضباط الارتباط به عبر رسالة نصية على هواتفهم، حيث يتم تقديم الطلب فور وقوع الإصابة، ليصار إلى استقبال المصاب مباشرة في الجهات العلاجية المعتمدة.

 
 


gnews

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