مهم من الكهرباء الأردنية لكافة المشتركين ضمن مناطق اختصاصها

وتتأثر المملكة في هذه الأثناء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع احتمال هطول زخات غير منتظمة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة خاصة من جنوب وشرق المملكة وذلك حتى ساعات الظهيرة بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
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