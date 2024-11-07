مهم من الكهرباء الأردنية لكافة المشتركين ضمن مناطق اختصاصها

الوكيل الإخباري - دعت شركة الكهرباء الأردنية جميع المشتركين ضمن مناطق اختصاصها إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة أو أعطال عبر رقم الطوارئ المجاني 116.

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وقالت الشركة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنها تستقبل ملاحظات المشتركين ضمن مناطق اختصاصها في العاصمة عمّان ومحافظات مأدبا والزرقاء والبلقاء.

وتتأثر المملكة في هذه الأثناء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع احتمال هطول زخات غير منتظمة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة خاصة من جنوب وشرق المملكة وذلك حتى ساعات الظهيرة بحسب إدارة الأرصاد الجوية.