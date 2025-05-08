الخميس 2025-05-08 10:28 ص
 

مهم من ضريبة الدخل لمخالفي نظام الفوترة الوطني

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أرشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 10:21 ص

الوكيل الإخباري- قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي الموافقة على توجيه اشعارات تبليغ للأشخاص المخالفين لأحكام نظام الفوترة الوطني الالكتروني استنادا لأحكام المادة 21/ج من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.

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وستقوم فرق من مدققي الدائرة بتسليم اشعارات للمكلفين الذين خالفوا نظام الفوترة الوطني الالكتروني ولم يلتزموا بالتسجيل في النظام وإصدار الفواتير من خلاله تبلغهم فيها بمخالفتهم لنظام الفوترة الوطني الالكتروني استنادا لأحكام المادة 59 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.


وستقوم الدائرة بعد تسليم هذه الاشعارات باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها نتيجة عدم التسجيل والانضمام لنظام الفوترة الوطني وإصدار الفواتير والالتزام بأحكام النظام.

 
gnews

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