مهم من ضريبة الدخل لمخالفي نظام الفوترة الوطني

وستقوم الدائرة بعد تسليم هذه الاشعارات باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها نتيجة عدم التسجيل والانضمام لنظام الفوترة الوطني وإصدار الفواتير والالتزام بأحكام النظام.
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