مهم من ضريبة الدخل لمخالفي نظام الفوترة الوطني

الوكيل الإخباري- قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي الموافقة على توجيه اشعارات تبليغ للأشخاص المخالفين لأحكام نظام الفوترة الوطني الالكتروني استنادا لأحكام المادة 21/ج من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.

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وستقوم فرق من مدققي الدائرة بتسليم اشعارات للمكلفين الذين خالفوا نظام الفوترة الوطني الالكتروني ولم يلتزموا بالتسجيل في النظام وإصدار الفواتير من خلاله تبلغهم فيها بمخالفتهم لنظام الفوترة الوطني الالكتروني استنادا لأحكام المادة 59 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.