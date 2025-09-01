الإثنين 2025-09-01 11:18 م
 

"مهني المفرق" يعلن فتح باب التسجيل للعام التدريبي المقبل

الإثنين، 01-09-2025 09:43 م
الوكيل الإخباري- أعلن معهد تدريب مهني المفرق عن فتح باب التسجيل للعام التدريبي 2025 / 2026.اضافة اعلان


وقال المعهد في بيان اليوم الاثنين، إن التخصصات المتوفرة تشمل: إلكترو ميكانيك، المركبات الهجينة (الهايبرد)، ميكانيك المركبات الخفيفة، كهرباء السيارات، ميكانيك التمديدات الصحية، إضافة إلى ميكانيك أجهزة التكييف والتبريد المنزلية، وكهرباء التمديدات الكهربائية المنزلية، والحدادة الفاصون، الحلاقة الرجالية، التجميل (حلاقة نسائية للإناث)، الخياطة (خياطة نسائية للإناث)، إدخال البيانات، وحاضنة أطفال للإناث.

وأشار إلى أن التسجيل سيتم إلكترونيا عبر الرابط التالي: (https://ereg.vtc.gov.jo)، مشيرًا إلى أن شروط التسجيل لهذه التخصصات أن يكون عمر المتقدم بين 16 إلى 35 عاما، وحصوله شهادة الصف العاشر كحد أدنى لبرنامج الماهر، وشهادة الثاني الثانوي (التوجيهي) لبرامج المهني.

ولفت المعهد إلى أن المتقدمين سيحصلون على مزايا متعددة، تشمل بدل مواصلات لجميع المتدربين، ومتابعة مستمرة بعد انتهاء فترة التدريب، إضافة إلى توفير ملابس مهنية خلال فترة التدريب، وتأمين ضد إصابات العمل، إلى جانب طرح تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المتدرب سيحصل بعد انتهاء مدة التدريب على شهادة تدريب معترف بها من هيئة الخدمة والإدارة العامة، ويمكن استبدالها بشهادة مزاولة مهنة، بالإضافة إلى تلقي تدريب وفق المعايير الأوروبية.
 
 
