مهيدات: دعم الصناعة الدوائية ضرورة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، اليوم الاثنين، ان دعم الصناعة الدوائية الوطنية ضرورة استراتيجية، نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، وتأكيد مكانة الأردن كمركز إقليمي للتصنيع الدوائي.

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وأشار مهيدات خلال افتتاح ورشة متخصصة بأسس اعتماد مواقع التصنيع نظمتها الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية بالتعاون مع المؤسسة، إلى أهمية انضمام المملكة إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني، ضمن إطار التوجهات الهادفة إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في الصناعة الدوائية، ولتمكين هذا القطاع الحيوي من تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.