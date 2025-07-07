مهيدات: دعم الصناعة الدوائية ضرورة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل

وأشار مهيدات خلال افتتاح ورشة متخصصة بأسس اعتماد مواقع التصنيع نظمتها الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية بالتعاون مع المؤسسة، إلى أهمية انضمام المملكة إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني، ضمن إطار التوجهات الهادفة إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في الصناعة الدوائية، ولتمكين هذا القطاع الحيوي من تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن الانضمام إلى منظمة التفتيش التعاوني من شأنه إحداث نقلة نوعية في تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش الدوائي، ولا يمثل فقط اعترافا دوليا بكفاءة المنظومة الرقابية الوطنية، بل يسهم بالوقت ذاته في تعزيز انسيابية الصادرات الدوائية الوطنية إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز الثقة بجودة وموثوقية المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا.
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