مهيدات: مجموعة الراية الإعلامية شريك استراتيجي في إيصال رسالة الإعلام العسكري

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الوكيل الإخباري- أكد مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن محمد مهيدات، أن العلاقة بين الإعلام العسكري ومجموعة الراية الإعلامية تقوم على التكامل ووحدة الهدف والرسالة الإعلامية المتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. اضافة اعلان





وقال، خلال استضافته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، ضمن التغطية الخاصة بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقة مجموعة الراية الإعلامية، إن الإعلام العسكري يتولى إنتاج الرسالة، فيما تتولى مجموعة الراية الإعلامية إيصالها عبر منصاتها الإعلامية المتنوعة بأساليب مهنية حديثة.



وأضاف أن هذه العلاقة تمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة العسكرية والإمكانات الإعلامية، وأسهمت في نقل صورة القوات المسلحة وإبراز دورها الوطني والإنساني، وتعزيز التواصل مع المجتمع ضمن إطار من الثقة والمصداقية والمسؤولية الوطنية.



وبيّن مهيدات أن مجموعة الراية الإعلامية كان لها دور كبير في إبراز أدوار القوات المسلحة الأردنية، سواء التقليدية أو ما يُعرف بالدبلوماسية العسكرية، من خلال تغطية عمليات حفظ السلام، والاستجابة للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة.



وأشار إلى الدور البارز الذي قامت به المجموعة في تغطية عمليات الإنزال الجوي للمساعدات إلى قطاع غزة، التي نُفذت بتوجيهات جلالة القائد الأعلى، وإبراز جهود سلاح الجو الملكي والعمليات الخاصة ومختلف تشكيلات القوات المسلحة.



وأكد مهيدات أن القوات المسلحة الأردنية، بمختلف تشكيلاتها، تؤدي أدوارًا مهمة في حماية حدود المملكة، لافتًا إلى أن قوات حرس الحدود تبذل جهودًا كبيرة في منع عمليات التسلل والتهريب، خاصة مع ظهور أساليب جديدة تعتمد على الطائرات المسيّرة.



وقال إن القوات المسلحة تمتلك تقنيات حديثة وأساليب متطورة، وإن قوات حرس الحدود على أعلى درجات الجاهزية للحفاظ على أمن الوطن، مشددًا على أن المخدرات تُعد من أخطر مهددات الأمن الوطني الأردني، وأن رجال حرس الحدود يتمتعون بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لحماية المواطنين والمقيمين.



وأضاف أن رسالة الإعلام العسكري، بالتعاون مع مجموعة الراية الإعلامية، تؤكد للمواطنين أن قوات حرس الحدود جاهزة دائمًا لإحباط محاولات التهريب، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها بوصفها سيف الوطن وسياجه.



وأوضح أن وجود ذراع إعلامي وطني يبرز إنجازات القوات المسلحة يُعد أمرًا ضروريًا، مؤكدًا أن مجموعة الراية الإعلامية تُعد من أبرز الأذرع الإعلامية التي تنقل نشاطات القوات المسلحة وإنجازاتها، بما يسهم في رفع معنويات الجنود عندما يرون الإعلام يوثق جهودهم داخل الأردن وخارجه، سواء في التمارين المشتركة أو التدريب اليومي أو مختلف المهام.



وأشار مهيدات إلى أن مجموعة الراية الإعلامية وأذرعها المختلفة أصبحت مصدرًا رئيسيًا للمعلومة المتعلقة بالإعلام العسكري، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات.



وأكد أن المعلومات والإعلام يمثلان عنصرًا أساسيًا من عناصر القوة الوطنية للدولة، مشددًا على أن الإعلام الوطني أصبح ضرورة في ظل البيئة الإقليمية والدولية المتغيرة، لما يؤديه من دور في بناء الوعي، وتعزيز الثقة، ونقل الحقائق، ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة.



وأضاف أن العالم يشهد اليوم ما يُعرف بحروب الجيل الخامس، التي تشمل حروب الإدراك الهادفة إلى التأثير في وعي المجتمعات وتوجيه الرأي العام، مؤكدًا أن الإعلام الوطني يؤدي دورًا كبيرًا في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، وإبراز منجزات الوطن ومؤسساته، وهو شريك أساسي في منظومة الأمن الوطني الأردني.



وفي حديثه عن تطور الإعلام العسكري، قال مهيدات إن التطور يبدأ بثبات الرسالة والقيم، لكنه يتحقق أيضًا من خلال تطوير الأدوات والأساليب، مبينًا أن الإعلام العسكري لم يعد يقتصر على نقل الأخبار، بل أصبح منظومة إعلامية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لإيصال الرسالة بكفاءة وفي الوقت المناسب.



وأضاف أن المعلومة أصبحت عنصرًا مؤثرًا في تشكيل الوعي والإدراك والتأثير في الرأي العام، ولذلك ركز الإعلام العسكري على سرعة ودقة نقل المعلومة، وإدارة الاتصال، ومواجهة الشائعات، والتعامل مع حروب الإدراك، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية والتقنيات الإعلامية لمواكبة المتغيرات الحديثة.



ووجّه الدلاّت في ختام حديثه رسالة تقدير واعتزاز إلى إدارة وأسرة مجموعة الراية الإعلامية، مثمنًا ما قدموه خلال السنوات الماضية من جهود مهنية أسهمت في ترسيخ مكانة الإعلام العسكري، وجعلت المجموعة منصة إعلامية وطنية مهمة.



وأكد أن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية هو ثمرة الإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد، داعيًا إلى مواصلة طريق التميز، وتطوير الأداء، ومواكبة التحديات الإعلامية المتسارعة، والحفاظ على قيم المهنية والمصداقية والمسؤولية الوطنية.





