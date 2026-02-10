موازنة مجلس محافظة مادبا تدعم المشاريع الجاهزة فنيا والقابلة للتنفيذ

11:00 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة مجلس محافظة مادبا المهندس حسام عودة، إن المجلس راعى عند إقرار موازنة العام 2026 والتي بلغت نحو 6.5 مليون دينار، دعم المشاريع الجاهزة فنيا والقابلة للتنفيذ خلال السنة المالية الحالية، وتقليل إدراج المشاريع التي تعاني من معيقات تنفيذية.





وأضاف إن المشاريع التي تم اعتمادها هذا العام جاءت وفق الأولويات التنموية، وارعت تحقيق التوازن التنموي بين مناطق المحافظة مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر حاجة بالتنسيق والتحاور مع المدراء التنفيذيين، مؤكدا التركيز على دور المتابعة والرقابة للمجلس لضمان عدم تأخير المشاريع وتحسين نسب الإنجاز.



وبين أن المجلس ركز على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحفيز الاقتصاد المحلي والسياحة، والعدالة التنموية بين قصبة مادبا ولواء ذيبان، والاستثمار في الإنسان (صحة، تعليم، شباب).

وأوضح أن محور البنية التحتية والطرق من أبرز محاور الإنفاق في موازنة 2026، من خلال العمل على فتح وتعبيد وصيانة عدة طرق رئيسية وقروية وزراعية في مختلف بلديات المحافظة، أبرزها توسعة وتأهيل الطريق الملوكي، إعادة تأهيل طريق مدخل المخيم لغاية تقاطع الشارع الستين مع إشارات ضوئية، وإعادة تأهيل طريق الدليلة – الجامعة الأميركية.



وبين أن هذا المحور استحوذ على النسبة الأكبر من الموازنة لما له من أثر مباشر على السلامة المرورية والتنمية الاقتصادية، وسيعمل المجلس مع قطاع الأشغال والإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأضرار الناج

مة عن المنخفض الجوي الأخير، من خلال إجراء المناقلات اللازمة لتوفير المخصصات.



وتابع عودة، أن قطاع المياه والصرف الصحي أخذ أولوية في الموازنة، من أجل تأهيل وتحسين شبكات المياه في مختلف مناطق المحافظة، وتمديد وتحسين شبكات الصرف الصحي، خاصة في المناطق خارج التنظيم لتحسين الصحة العامة والاستدامة البيئية.



وركزت موازنة 2026 على القطاع الصحي والتي تضمنت إنشاء واستكمال مراكز صحية جديدة (حي الأزايدة، المركز الصحي الشرقي)، وتوسعة وتأهيل مركز صحي مليح الشامل، ودعم المستشفيات بالخدمات اللوجستية، ما يعكس التزام المجلس بتحسين نوعية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن

.

وأوضح أن الموازنة ركزت على صيانة المرافق الصحية في المواقع الأثرية، واستكمال مركز زوار تل ذيبان، ودعم الفعاليات والاحتفالات الجاذبة للسياحة، ما يعزز مكانة مادبا كوجهة سياحية وطنية ودينية.

وأولت الموازنة قطاع التنمية الاقتصادية والزراعية أهمية كبيرة من خلال دعم إنشاء سوق المواشي ليكون الأول على مستوى المملكة، ومشاريع تنموية للتحديث الاقتصادي، ومشاريع زراعية لاستصلاح أراض وآبار، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتحقيق استدامة مالية وبيئية.



كما كان نصيب للشباب والمجتمع والثقافة والأبنية الحكومية في موازنة مجلس محافظة مادبا 2026، من خلال إنشاء مركز ثقافي في مادبا، واستكمال بيت شباب مادبا، واستكمال بناء مبنى جديد لمحافظة مادبا، وإنشاء وصيانة مساكن للأسر العفيفة، وصيانة المساجد ودور العبادة.



وتوزعت موازنة المجلس على قطاع الداخلية 1.4 مليون دينار، وقطاع السياحة والآثار 80 ألف دينار، وقطاع الآثار العامة 330 ألف دينار، وقطاع الإدارة المحلية 1.6 مليون دينار، وقطاع الأشغال العامة والإسكان مليون دينار، وقطاع الزراعة 110 آلاف دينار، وقطاع المياه 300 ألف دينار، وقطاع التربية والتعليم 100 ألف دينار، وقطاع الصحة 730 ألف دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 100 ألف دينار، وقطاع الثقافة 505 آلاف دينار، وقطاع الشباب 250 ألف دينار، وقطاع الأوقاف 50 ألف دينار.



يذكر أن موازنة مجلس محافظة مادبا للعام الماضي 2025 بلغت نحو 9 ملايين دينار، بنسبة إنفاق بلغت 73 بالمئة وبنسبة إنجاز عام 79 بالمئة.





