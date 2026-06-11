موازنة 2027 تدخل مرحلة الإعداد وخطة حكومية لخفض النفقات

وأكد أبو الرب خلال اجتماع عُقد مع مديري القطاعات ومحللي الموازنة لبحث متطلبات المرحلة المقبلة، ضرورة الالتزام بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع القانون، وعدم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب ودراسة تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حسن سير العمل وإنجاز المخرجات المطلوبة ضمن المدد المحددة.
وأصدر رئيس الوزراء جعفر حسان تعميمًا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية وسقوف المحافظات، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027.
وبموجب التعميم، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل.
وتضمن التعميم الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا.
ووجّه رئيس الوزراء بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.
وفي وقت سابق، وجّه حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027م؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري، بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين.
وأكد حسان أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها، خصوصًا في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة، لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ودفع برنامج التطوير الإداري.
ووجّه بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، كما وجّه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027م.
ووجّه حسان وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.
وأكد على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعية عناية خاصة خلال العام المقبل، لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصادية نتيجة الأوضاع الإقليمية وأثرها على الاقتصاد، ومواصلة رصد المخصصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، وبقيمة تزيد على نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي.
-
أخبار متعلقة
-
ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية
-
وزير الطاقة: الأردن يعمل باستمرار على تعزيز أمن واستدامة مصادر الطاقة
-
العيسوي: الأردن دولة راسخة بهوية وطنية عريقة وقيادة هاشمية حكيمة وعزيمة شعب لا تلين
-
"سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث
-
هام من الجمارك لجميع المسافرين عبر مركز حدود العمري
-
أكاديمية الملكة رانيا تعرض مخرجات برنامجي الابتكار والريادة في التعليم والوعي البيئي في العقبة
-
توضيح هام من وزارة المياه بخصوص مشروع الناقل الوطني
-
وزارة العمل والبطاقة الحمراء لعمل الأطفال - صورة