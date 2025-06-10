مواصلات مجانية لجماهير المنتخب الوطني اليوم

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المنتخب الوطني
 
الثلاثاء، 10-06-2025 03:06 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن تقديم خدمة النقل المجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد نظيره العراقي التي تصادف اليوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، عبر حافلات الباص سريع التردد وباص عمّان.اضافة اعلان


وأعلنت الشركة من خلال مبادرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، : "التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا"، في اشارة إلى تقديم خدمة النقل العام للجماهير بالمجان.
 
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