مواصلات مجانية لجماهير المنتخب الوطني اليوم

وأعلنت الشركة من خلال مبادرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، : "التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا"، في اشارة إلى تقديم خدمة النقل العام للجماهير بالمجان.
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