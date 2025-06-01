مواصلة تنفيذ مشروع تطوير أداء موظفي مراكز الخدمات الحكومية بالعقبة

الوكيل الإخباري- تواصل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تنفيذ مشروع تطوير أداء موظفي مراكز الخدمات الحكومية، ضمن خطة تطويرية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المراكز العاملة.

اضافة اعلان



وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن المشروع يشمل كافة مراكز الخدمات الحكومية، ويأتي في إطار سعيها نحو ضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي في القطاع العام.