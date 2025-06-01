مواصلة تنفيذ مشروع تطوير أداء موظفي مراكز الخدمات الحكومية بالعقبة

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن المشروع يشمل كافة مراكز الخدمات الحكومية، ويأتي في إطار سعيها نحو ضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وفي هذا السياق، تفقد فريق مديرية مراكز الخدمات الحكومية الدورة التدريبية المنعقدة حاليا في محافظة العقبة، والمخصصة لموظفي الصفوف الأمامية في مركز الخدمات هناك. ويأتي ذلك استكمالا لتدريب موظفي مراكز المقابلين، والمطار، والطفيلة، وإربد، ومعان، التي أنجزت خلال الفترة الماضية.
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