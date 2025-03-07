مواصلة فتح الطرق والعبارات الصندوقية في الأغوار الجنوبية

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري، أكدت السلطة، أن الفرق الميدانية انتشرت منذ ساعات الصباح الأولى في مختلف المواقع المتأثرة، حيث قامت بإزالة الأتربة والحجارة التي جرفتها السيول، إلى جانب تنظيف العبارات الصندوقية لضمان انسياب المياه ومنع تجمعها في الطرق الرئيسية والفرعية.
وأوضح البيان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطط الطوارئ التي يتم تنفيذها لمواجهة آثار الظروف الجوية، وأن جميع الفرق الميدانية مجهزة بالمعدات والآليات اللازمة للعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية.
ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين، خاصة السائقين، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي عوائق أو تجمعات مائية تعيق الحركة.
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