 
السبت 2025-03-08 12:59 ص
 

مواصلة فتح الطرق والعبارات الصندوقية في الأغوار الجنوبية

جانب من عمليات فتح الطرق
جانب من عمليات فتح الطرق
 
الجمعة، 07-03-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري-  واصلت كوادر وآليات سلطة وادي الأردن، اليوم الجمعة، أعمالها الميدانية لفتح الطرق والعبارات الصندوقية في منطقة الأغوار الجنوبية، وذلك بعد تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي الأخير الذي تسبب بجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري، أكدت السلطة، أن الفرق الميدانية انتشرت منذ ساعات الصباح الأولى في مختلف المواقع المتأثرة، حيث قامت بإزالة الأتربة والحجارة التي جرفتها السيول، إلى جانب تنظيف العبارات الصندوقية لضمان انسياب المياه ومنع تجمعها في الطرق الرئيسية والفرعية.

وأوضح البيان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطط الطوارئ التي يتم تنفيذها لمواجهة آثار الظروف الجوية، وأن جميع الفرق الميدانية مجهزة بالمعدات والآليات اللازمة للعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية.

ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين، خاصة السائقين، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي عوائق أو تجمعات مائية تعيق الحركة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الضباب ينتشر في طريق المطار

خاص بالوكيل عاجل صور - ضباب كثيف يشلّ الحركة على طريق المطار .. وتحذيرات للسائقين

صورة أرشيفية

أخبار محلية أول سد في المملكة يمتلئ بالمياه أثناء حالة عدم الاستقرار الجوي .. تفاصيل

جانب من عمليات فتح الطرق

أخبار محلية مواصلة فتح الطرق والعبارات الصندوقية في الأغوار الجنوبية

توفي الأسطورة مارادونا في سريره إثر نوبة قلبية

منوعات 7 متهمين في وفاة مارادونا يواجهون عقوبة السجن 25 عامًا

تعبيرية

الطقس الأرصاد تحذر من تشكل الضباب الكثيف في هذه المناطق

تعبيرية

أخبار محلية توقيف مدير مدرسة ومساعده ومستخدم لمدة 7 أيام إثر تعرض طالب للحرق

أرشيفية

أخبار محلية الأردن يقود الدعم العربي والإقليمي لسوريا في مواجهة فلول الأسد

تعبيرية

أخبار محلية توزيع طرود الخير الرمضاني في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين



 
 



 

الأكثر مشاهدة