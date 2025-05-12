مواطنة تناشد من أجل العثور على محفظة بداخلها سنسال ذهب ومبلغ مالي

09:35 ص

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الوكيل الإخباري- ناشدت مواطنة أردنية من سكان تلاع العلي كل من يعثر على محفظتها المفقودة التي يُعتقد أنها سقطت منها داخل سيارة أجرة كانت تقلّها مساء أمس من أمام مجمع تاج مول إلى منزلها الكائن بعد صالة البنفسج بـ4 أو 5 بنايات. اضافة اعلان





وقالت المواطنة في مناشدتها إنها دفعت أجرة التكسي (3 دنانير)، ولدى دخولها المنزل لاحظت أن المحفظة قد فُقدت على الأرجح داخل السيارة، إذ إنها خرجت بسرعة دون الانتباه لسقوطها.



وأوضحت أن المحفظة تحتوي على مبلغ نقدي يتراوح بين 185 إلى 190 دينارًا أردنيًا، إضافة إلى سنسال ذهب رفيع جداً محفوظ داخل الجيب الصغير بسحاب.



وأكدت أنها سارعت إلى البحث في المكان الذي توقفت فيه السيارة، ولكن دون جدوى، راجية ممن يعثر عليها التواصل على الرقم التالي:



⁦+974 5582 3315⁩



واختتمت مناشدتها بعبارة:



"أشكر كل من يجدها ويوصلها، وجزاكم الله خيرًا."