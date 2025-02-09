مواطنون بالوسطية يطالبون بتشديد الرقابة على من يرمي مخلفات الأنقاض

الوكيل الإخباري- دعا مواطنون في بلدات لواء الوسطية الجهات المختصة إلى ضرورة التعامل بشكلٍ حازم مع من يرمي مخلفات الأنقاض على جوانب الطرقات ببلدات اللواء.

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وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن تلك المخلفات التي يرميها بعض المواطنين في الطرقات والساحات المحاذية لمنازلهم تسبب الأذى لهم من ناحية تجميع النفايات عليها، إضافة للمياه ما يسهم بتجمع بعض البكتيريا وخروج الروائح منها.



وأضافوا أن الأتربة والحجارة تنتشر بشكل عشوائي في الطرقات وتؤثر على المواطنين والسيارات، نتيجة عملية نقل الأمطار لتلك الأتربة والحجارة إلى الطرقات، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة والعقوبات على من يرتكب هذه الأفعال التي تسبب أضرارا بالبيئة وتشوه المنظر الجمالي لتلك المناطق.



وأشادوا بالدور الذي تقوم به بلدية الوسطية من إجراءات كثيرة للمحافظة على النظافة، حيث يتميز اللواء بسمعة جيدة من ناحية النظافة والمحافظة على البيئة والمنظر الجمالي لبلدات اللواء، لافتين إلى أن بلدية الوسطية حصلت في عام 2023 على المركز الأول في مسابقة النظافة التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية.



بدورها، أعلنت بلدية الوسطية إزالة مخلفات الأنقاض من عدة مناطق في اللواء، ودعت المواطنين للتعاون معها.



وأشارت البلدية الى ان إزالة الأنقاض تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على النظافة والبيئة، وضمن خطتها لتحسين المشهد الحضري وضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



وأكدت البلدية أهمية تعاون المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، داعيةً كل من يرغب في التخلص من أنقاض البناء أو أي مخلفات أخرى إلى إبلاغ البلدية مسبقًا، ليتم التعامل معها وفق الأصول وبطريقة تضمن عدم الإضرار بالبيئة والمظهر العام.