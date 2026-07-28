الثلاثاء 2026-07-28 06:14 م

مواطنون في الأغوار الشمالية يطالبون بإنارة الطريق الدولي

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مواطنون في الأغوار الشمالية يطالبون بإنارة الطريق الدولي
 
الثلاثاء، 28-07-2026 04:17 م

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في لواء الأغوار الشمالية، بتنفيذ مشروع إنارة الطريق الدولي الممتد من بلدة الشونة الشمالية إلى معبر وادي الأردن، مؤكدين أن هذا المقطع الحيوي يشهد حركة مرورية كثيفة على مدار الساعة، وتسلكه مركبات المواطنين والمزارعين والشاحنات وحافلات النقل، فضلا عن كونه بوابة رئيسة تربط المملكة بالمعابر الحدودية.

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وقالوا إن غياب الإنارة على امتداد الطريق يزيد من خطورة القيادة خلال ساعات الليل، خاصة في ظل الحركة النشطة للشاحنات والآليات الزراعية، ووجود العديد من التقاطعات والمداخل الزراعية، ما يرفع من احتمالية وقوع حوادث مرورية.


وقال المواطن محمد الهنداوي، إن الطريق شريان اقتصادي وسياحي مهم يخدم آلاف المركبات يوميا، مشيرا إلى أن ضعف الرؤية الليلية يشكل هاجسا دائما لمستخدميه، إذ أن إنارة الطريق يعزز السلامة المرورية وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانا.


بدوره، قال علي العوامرة، إن الطريق يشهد حركة نشطة للمركبات المتجهة إلى معبر وادي الأردن، إضافة إلى تنقل أبناء مناطق الأغوار الشمالية بين بلداتها بشكل يومي، ما يجعل تنفيذ مشروع الإنارة ضرورة ملحة وليس مطلبا خدميا فحسب، معتبرا أن العديد من الحوادث التي شهدها الطريق كان يمكن الحد منها في حال توفر إنارة كافية.


من جانبه، أشار المزارع أحمد البشتاوي إلى أن الطريق يخدم القطاع الزراعي بصورة مباشرة، إذ تستخدمها الشاحنات لنقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والتصديرية، إضافة إلى أهميتها للحركة السياحية الربيعية والشتوية، إضافة إلى السياحة الدينية، نظرا لوقوع ثلاثة أضرحة للصحابة على امتداده، داعيا إلى استكمال مختلف عناصر السلامة المرورية في الطريق.


من جانبه، قال مدير أشغال محافظة إربد، المهندس معن الربضي إن المديرية رصدت حاجة الطريق لمشروع إنارة، باعتباره من المشاريع المهمة التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي.


وأضاف أن وزارة الأشغال أدرجت إنارة الطريق على سلم أولويات المشاريع للعام المقبل والتي ستنفذ حال توفر المخصصات المالية اللازمة، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية والسياحية والخدمية للطريق، وما يشهده من حركة مرورية كثيفة.


يذكر أن التوسعة الجديدة لطريق الأغوار الدولي أنجزت مطلع العام 2020 بمسافة 10 كيلومترات، حيث أصبحت الطريق بأربعة مسارب وجزيرة وسطية تمتد من منطقة المنشية ولغاية المعبر الشمالي.

 
 


gnews

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