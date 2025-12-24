مواطنون في الأغوار الشمالية يطالبون بصيانة طريق كريمة والمشارع

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في بلدية شرحبيل بن حسنة التابعة للواء الأغوار الشمالية بتوسعة الطريق الدولي الرئيس الذي يربط منطقتي كريمة والمشارع، نتيجة الكثافة المرورية العالية، وما يرافقها من انتشار للحفر والمطبات العشوائية.

اضافة اعلان



وأشاروا إلى غياب عناصر السلامة المرورية، المتمثلة بالعواكس الأرضية والشواخص التحذيرية اللازمة، مؤكدين أن غياب الإنارة على الطريق يشكل تحدياً رئيساً أمام السكان المقيمين في المنطقة ومرتادي الطريق.



وأكد المواطن خلدون مداهنة أن غياب الإنارة عن عدد من الشوارع يشكل تحدياً يومياً، لا سيما خلال ساعات الليل، موضحاً أن ضعف الرؤية يسهم في زيادة مخاطر الحوادث ويحد من الشعور بالأمان أثناء التنقل.



من جانبه، أشار المواطن عبيدة الرجا إلى انتشار الكلاب الضالة في محيط الطرق والمناطق السكنية، فيما أكد المواطن إحسان أبو جابر أن مناطق وادي الريان وأبو سيدو والسليخات تعاني انتشاراً واسعاً للحفر في الشوارع وغياب العاكسات الأرضية، داعياً إلى الإسراع في صيانة الطرق وتحسين عناصر السلامة المرورية.



بدوره، أكد رئيس لجنة بلدية شرحبيل بن حسنة المهندس أمجد الديات وجود معاناة متزايدة لدى مرتادي الطريق الرئيس الذي يربط كريمة بالمشارع، والذي يبلغ طوله نحو 15 كيلومتراً، مشيراً إلى ضرورة إجراء صيانة عاجلة له في أقرب وقت ممكن.