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مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل خلال شهر أيلول - قائمة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 31-08-2024 10:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك) خلال شهر أيلول لعام 2024 في عدد من مناطق المملكة.

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وأوضحت مديرية الأمن العام أن ساعات الدوام للترخيص المتنقل ستكون من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة الـ2 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة الـ8 صباحاً ولغاية الساعة الـ1 ظهراً.

 

 


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