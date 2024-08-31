مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل خلال شهر أيلول - قائمة

وأوضحت مديرية الأمن العام أن ساعات الدوام للترخيص المتنقل ستكون من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة الـ2 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة الـ8 صباحاً ولغاية الساعة الـ1 ظهراً.
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