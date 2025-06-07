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مواعيد عمل الباص السريع وباص عمّان خلال عيد الأضحى

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أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل أن ساعات عمل حافلات الباص السريع وباص عمّان خلال أيام عيد الأضحى ستكون من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 مساء.

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واستثنت الشركة من قرارها الخطوط رقم 99، 100، 102، إذ سيستمر عملها حتى الساعة 12 مساء.

 
gnews

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